Потяг Київ — Краматорськ став Ребелією: УЗ та колектив МУР зазнали критики

У День захисників та захисниць один із головних рейсів країни — потяг Київ – Краматорськ — тимчасово отримав іншу назву. На одну добу він став Ребелією.

Такий символічний крок від Укрзалізниці викликав активні обговорення. Для частини українців це — жест підтримки і вдячності військовим, для інших — суперечливе рішення, адже саме цей маршрут давно асоціюється з воїнами, які прямують на Схід, і з самим Краматорськом.

Провести оновлений потяг прийшли актори постановки від творчого об’єднання МУР. Вони обіймали пасажирів, дякували військовим та цивільним, які сідали у вагон, і нагадували, що боротьба є спільною — на передовій і в тилу.

Реакція суспільства виявилася різною. Хтось назвав акцію щирою і такою, що піднімає бойовий дух. Інші ж відреагували критично, вважаючи, що назву Краматорськ не варто змінювати навіть символічно. У коментарях поруч звучать і слова вдячності, і закиди в піарі на чужому болю.

Самі учасники театрального проекту пояснюють, що це їхня найбільша постановка, яка триває понад дві години. Команда розглядає можливість створення телеверсії, однак шукає формат, щоб зробити її зручною для глядачів. У соцмережах більшість прихильників наполягають, що навіть повний запис вони готові дивитися із захопленням.

Увага, в дописах трапляється ненормативна лексика!



Втім, не всі сприйняли ініціативу позитивно. Частина користувачів соцмереж наголошує, що сама назва не зовсім відповідає контексту.

Письменниця та філологиня sevwverus у Twitter зазначила, що воно навіть сенсово не збігається, бо Ребелія про становлення України у 1991-му, а День захисників і сам Краматорськ — це вже про становлення у 2014-му та 2022-му роках.



Схожу думку висловив і автор телеграм-каналу про книги та переклад A_E_Black (heartless):



Ще одна критична думка з’явилася у мережі. Один із користувачів пише:

Дуже однозначну реакцію викликає дешевий (хоча, радше, дорогий) піар МУР на українській історії.

У соцмережах з’являлися й інші критичні відгуки. Наприклад, користувач @heytrickortreat (салон гардин) теж висловився проти перейменування:



Серед критиків ініціативи була й Уляна Джурляк, яка різко висловилася у Facebook:

Потяг Київ – Краматорськ — це не фантик для піару. Це дорога життя, якою евакуювали тисячі людей і якою щодня їдуть військові та цивільні, щоб вижити. Назвати його Ребелією — значить знехтувати контекстом.

Вона підкреслила, що подібні ініціативи викликають питання і до самої Укзалізниці. Адже рішення перейменувати потяг, яким щодня користуються мешканці регіону, військові та їхні родини, було ухвалене без їхньої згоди.

Таким чином, на її думку, фактично було стерто значення слова Краматорськ, яке для багатьох українців є символом спротиву і ціни війни.

Є багато питань і до Укрзалізниці. Чи запитували ви у жителів регіону, які їздять цим потягом, як їм така назва? Чи питали ви у військових та їхніх сімей?

Жінка додає, що цим рішенням Укрзалізниця фактично стерла вагоме й символічне слово Краматорськ, яке для багатьох уособлює війну та спротив. Його підміна на незрозуміле Ребелія здається прикрою і недоречною. Вона вважає, що назву потяга слід повернути, а авторам культурного проекту варто вибачитися.

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У відповідь на зауваження про перейменування УЗ пояснила, що офіційної зміни назви потяга Київ – Краматорськ не було й не буде. Це одна з найважливіших доріг життя, яка для тисяч українців стала символом стійкості та боротьби.

Тимчасове використання іншого найменування було лише творчим жестом у межах мистецького проекту й жодним чином не вплинуло на розклад чи напрямок рейсу.

Втім, не всі відгуки були критичними. У соцмережах чимало користувачів підтримали ініціативу Укрзалізниці й назвали її символічною та зворушливою.

Під офіційним постом компанії в Instagram також з’явилося багато схвальних коментарів: люди писали, що це жест вдячності, який підкреслює незламність українців і додає сил тим, хто вирушає на Схід.

Новабалабанова пише, що це про силу і єдність:

Ви — сила! Ми — сила!

Катерина Кельник зазначає, що слово Ребелія відображає суть того, що відбувається на Сході:

Слово Ребелія — це і є те, що відбувається на Сході — боротьба.

Геннадій вважає, що це гарна ініціатива.

Юлія Симпомпулка ділиться емоціями і дякує за роботу:

Які ж ви дивовижні! Безмежно дякую за вашу роботу!

Мирослава Лін підкреслює, що не варто зважати на критику:

Ви топ! Не зважайте на хейтерів. У нас, як завжди, ті, хто нічого не робить, критикує тих, хто діє.

Лєра Кам пише, що це справді класно.

Головне фото: Укрзалізниця.

Тим часом Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через нічні обстріли. Внаслідок російських атак по Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення на чотирьох дільницях, що вкотре вплинуло на графік руху.

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