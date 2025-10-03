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Потяг Київ — Краматорськ став Ребелією: УЗ та колектив МУР зазнали критики

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Жовтня 2025, 13:00 4 хв.
Фото до: Київ–Краматорськ став Ребелією: соцмережі вибухнули

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