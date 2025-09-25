Затримка потягів УЗ: деякі рейси запізнюються через обстріл трьох областей

Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів внаслідок нічних обстрілів. Російські атаки Миколаївщини та Кіровоградщини вкотре спричинили знеструмлення, цього разу на чотирьох дільницях.

Постраждалих немає, але пошкоджена деяка інфраструктура. Які рейси затримуються та що кажуть у компанії, читай далі.

Укрзалізниця: яка затримка поїздів 25 вересня

Станом на 08:00 перевізник продовжує рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:

№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (+5:09);

№253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09);

№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47);

№147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01);

№127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18);

№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17);

№51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10);

№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).

Директор Укрзалізниця Олександр Перцовський зауважив, що ворожі удари по об’єктах залізничної інфраструктури завдавалися в трьох областях відразу.

Перед цим в інтерв’ю Reuters він також заявив, що Росія застосовує нову тактику атак по ключових вузлах української залізниці далекобійними дронами.

— Їхня перша мета — посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета — завдати удару по економіці в цілому, — сказав очільник компанії й додав, що обстріли не стосуються військових вантажів.

Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі, — наголосив він.

Він пов’язує удари по залізниці із різким зростанням виробництва далекобійних дронів росіянами. Раніше ворог не міг собі дозволити полювати Шахедом на локомотив.

— Тепер вони можуть дозволити собі використовувати Шахеди для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях.

Навіть попри обстріли залізниці, знайти квиток на потяг — завдання із зірочкою. Ми розпитували в УЗ, чому немає квитків на поїзд.

