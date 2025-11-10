Ловили рыбу, а теперь дроны: рыбаки из Франции направили сетки украинским бойцам

Рыболовные порты на побережье Британии во Франции давно страдают от накопления старых сетей, которые служат от 12 до 24 месяцев и после износа не ремонтируются.

Каждый год около 800 тонн таких сетей просто выбрасываются, становясь проблемой для местных сообществ. Об этом рассказала The Guardian.

Теперь часть этих старых сетей получила новую жизнь — в войне в Украине. Благотворительная организация Kernic Solidarites отправила в страну две партии сетей общей длиной 280 км. Их используют для защиты гражданских и военных от российских дронов, оснащенных взрывчаткой.

Старые рыболовные сети нашли новое предназначение

Сети из конского волоса, когда-то предназначенные для глубоководной рыбалки, украинские военные устанавливают в виде туннелей, где запутываются пропеллеры беспилотников.

Сначала мы отправляли их врачам, чтобы защитить медицинские лагеря. Теперь они стоят на дорогах, мостах и возле больниц, — рассказывает Кристиан Абасиу, отвечающий за логистику Kernic Solidarites.

Соучредитель организации Жерар Ле Дафф добавляет:

Украинский посол приехал в Бретань и поблагодарил нас. Сети, которые мы отправляем, помогают спасать жизни.

Украинские военные говорят, что беспилотники противника — это серьезная угроза: в некоторых районах движение практически невозможно без риска атак дронов-камикадзе.

Сети позволяют создавать туннели и барьеры, которые замедляют или останавливают беспилотники.

Французы гордятся, что их помощь спасает жизнь

Кристиан Абасиу отмечает, что сообщества Бретани откликнулись на призыв помочь быстро:

Рыбаки гордятся, что их труд может спасти жизнь на другой стороне Европы.

Сейчас организация ищет дополнительные ресурсы, чтобы отправить новые партии сетей, поскольку потребность в них растет.

Как отмечает Ирина Рыбакова, пресс-секретарь 93-й механизированной бригады Украины, сети — это лишь часть комплексной защиты от дронов, но очень эффективная в борьбе с ними.

