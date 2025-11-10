Ловили рибу, а тепер дрони: рибалки з Франції надіслали сітки українським бійцям

Рибальські порти узбережжя Британії у Франції давно потерпають від накопичення старих мереж, які служать від 12 до 24 місяців і після зношення не ремонтуються.

Щороку близько 800 тонн таких сіток просто викидаються, стаючи проблемою для місцевих громад. Про це розповіло The Guardian.

Тепер частина цих старих мереж отримала нове життя — у війні в Україні. Благодійна організація Kernic Solidarités надіслала в країну дві партії мереж загальною довжиною 280 км. Їх використовують для захисту цивільних та військових від російських дронів, оснащених вибухівкою.

Старі рибальські мережі знайшли нове призначення

Сітки з кінського волосся, колись призначені для глибоководної риболовлі, українські військові встановлюють у вигляді тунелів, де заплутуються пропелери безпілотників.

Спочатку ми відправляли їх лікарям, щоб захистити медичні табори. Тепер вони стоять на дорогах, мостах та біля лікарень, — розповідає Крістіан Абаціу, який відповідає за логістику Kernic Solidarités.

Співзасновник організації Жерар Ле Дафф додає:

Український посол приїхав до Бретані і подякував нам. Мережі, які ми надсилаємо, допомагають врятувати життя.

Українські військові кажуть, що безпілотники супротивника — це серйозна загроза: у деяких районах рух практично неможливий без ризику атак дронів-камікадзе.

Сітки дозволяють створювати тунелі та бар’єри, які сповільнюють або зупиняють безпілотники.

Французи пишаються, що їхня допомога рятує життя

Крістіан Абаціу зазначає, що громади Бретані відгукнулися на заклик допомогти швидко:

Рибалки пишаються, що їхня праця може врятувати життя на іншому боці Європи.

Нині організація шукає додаткові ресурси, аби відправити нові партії мереж, адже потреба в них зростає.

Як зазначає Ірина Рибакова, прес-секретар 93-ї механізованої бригади України, сітки — це лише частина комплексного захисту від дронів, але дуже ефективна у боротьбі з ними.

