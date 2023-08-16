Новости

Финансовая помощь детям Львова, чьи родители погибли на войне: Садовой объявил о важном решении

Диана Просяник, редактор сайта 16 августа 2023, 15:00
допомога дітям
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як пересаджувати лілії
Чтобы белоснежная красавица еще долго радовала глаз: как пересаживать лилии
Що слід встигнути до кінця літа: топ-15 цікавих ідей
Время еще есть! Топ-15 эмоциональных идей, которые ты можешь воплотить до конца лета
Часник
Как сажать чеснок на зиму: простой способ посадки зубчиками
чорноплідна горобина чим корисна
Не только богата витаминами! В чем польза черноплодной рябины для здоровья человека
Смотреть больше

Материалы по теме

Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
чим відрізняється балістична ракета від крилатої
Одна летит, а другая падает! Чем отличается баллистическая ракета от крылатой
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Обучение 2023
Школа в метро и договоры о совместных укрытиях: каким будет обучение в Украине в этом году

Видео
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів

Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
0:03:51
Розповів світу історію розбитого села: хлопцю зводять новий будинок
Новый дом для Саши. История мальчика из клипа Imagine Dragons получила продолжение
0:06:02
українці за кордоном
Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы
Карта бойових дій в Україні
Урожайное освободили! Карта боевых действий 16 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:33
Вовки Да Вінчі
Все, как на настоящем поле боя! Бойцы батальона Волки Да Винчи провели тренировку для добровольцев
0:06:30
Евакуація з Харківщини
Мы четыре дня уже не ели и не спали… Жители Харьковской области рассказали, как ждали эвакуации
0:03:05
Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі
Больше года его уничтожают россияне, но город живет! Репортаж из разрушенного Гуляйполя
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами
0:02:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Позвонили перед трагедией, а через несколько минут уже не брали трубку. Последствия трагического обстрела Степного
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта
Больше видео
чим відрізняється балістична ракета від крилатої
Читать дальше
Одна летит, а другая падает! Чем отличается баллистическая ракета от крылатой
Обучение 2023
Читать дальше
Школа в метро и договоры о совместных укрытиях: каким будет обучение в Украине в этом году

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь