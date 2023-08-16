Финансовая помощь детям Львова, чьи родители погибли на войне: Садовой объявил о важном решении

На войне ежедневно Украина теряет лучших сыновей и дочерей, которые положили свою жизнь за нашу свободу. И когда в семью приходит такая страшная весть — внутри будто все обрывается. А сложнее всего в таких ситуациях детям, оставшимся без отца или матери.

Мэр Львова Андрей Садовой в своем обращении поделился, что в городе фактически ежедневно проходят похороны украинцев, погибших на войне. По его словам, самым сложным моментом во время этого действа является выражение слов соболезнования семье, а особенно детям.

И чтобы как-то поддержать детей, Андрей Садовой объявил о финансовой помощи детям, чьи родители погибли на войне в размере 50 тыс. гривен в год. Данное решение приняли депутаты Львовского городского совета.

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Годовая стипендия предусмотрена для несовершеннолетних сыновей и дочерей, которые смогут получать ее вплоть до момента исполнения 18 лет. Эти деньги можно будет потратить на образование и на здоровье.

В своем обращении Садовой подытожил, что такова позиция общества.

К сожалению, уже сотни детей потеряли родителей из-за войны, которую начало государство-террорист Россия. И в таком случае дети нуждаются в особой поддержке. Ранее мы рассказывали, как помочь детям, которые остались без родителей.

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