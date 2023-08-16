Фінансова допомога дітям Львова, чиї батьки загинули на війні: Садовий оголосив про важливе рішення

На війні щодня Україна втрачає найкращих громадян і громадянок, які поклали своє життя за нашу свободу. І коли у сім’ю приходить така страшна звістка — всередині ніби усе обривається. А найскладніше у таких ситуаціях дітям, що залишилися без батька чи матері.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму зверненні поділився, що у місті фактично щодня відбуваються похорони українців, що загинули на війні. За його словами, найскладнішим моментом під час цього дійства є висловлення співчуття родині, а особливо дітям.

І аби якось підтримати малечу, Андрій Садовий оголосив про фінансову допомогу дітям, чиї батьки загинули на війні, у розмірі 50 тис. гривень на рік. Таке рішення ухвалили депутати Львівської міської ради.

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Річна стипендія передбачена для неповнолітніх синів та доньок, які зможуть отримувати її аж до моменту виповнення 18 років. Ці гроші можна буде витратити на освіту та на здоров’я.

У своєму зверненні Садовий підсумував, що такою є позиція громади.

На жаль, вже сотні дітей втратили батьків через війну, яку розпочала держава-терорист Росія. І в такому випадку малеча потребує особливої підтримки. Раніше ми розповідали, як допомогти дітям, які залишились без батьків.

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