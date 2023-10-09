Маршалы железнодорожной безопасности: Укрзалізниця рассказала о деятельности новых работников

С начала полномасштабного вторжения Укрзалізниця усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах, в частности, на вокзалах, чтобы не допустить перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.

Укрзалізниця усилила безопасность для женщин, внедрив женские купе. Сейчас стало известно, что Укрзалізниця вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и поездах.

Маршалы железнодорожной безопасности от Укрзалізниці: что это

На вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости, сообщили в Укрзалізниці.

Сейчас также смотрят

Отличие маршалов от охранников состоит в том, что они работают не публично. Поэтому ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей.

— Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты, — сказал председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Лященко.

Как сообщается, первые маршалы Укрзалізниці начали свою работу в сентябре, в частности, на одном из популярных западных направлений. Ведь оно сейчас нуждается в большем внимании для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее мы рассказывали, как в Украине был создан автономный поезд Food Train. Детальнее читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.