Маршали залізничної безпеки: Укрзалізниця розповіла про роботу нових працівників

Від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, щоб не допустити перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Укрзалізниця посилила безпеку для жінок, впровадивши жіночі купе. Зараз стало відомо, що Укрзалізниця запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах.

Маршали залізничної безпеки від Укрзалізниці: що це

На вокзалах та у поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби, повідомили в Укрзалізниці.

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Відмінність маршалів від охоронців у тому, що вони працюють не публічно. Тому ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

— Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці, — сказав голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

Як повідомляється, перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, на одному з популярних західних напрямків. Адже він зараз потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

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