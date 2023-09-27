Подорожі та натхнення

Нагодує навіть без світла! В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню Food Train

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 15:00
Нагодує навіть без світла! В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню Food Train
Фото: Укрзалізниця

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