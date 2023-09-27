Укрзалізниця, у співпраці з Фондом Говарда Баффета, презентує новинку — перший у світі автономний поїзд-кухню Food Train. Про це повідомляють у Facebook Укрзалізниці.

Минулої зими залізничні вокзали стали спасінням для багатьох українців у прифронтових регіонах України, що переживали регулярні блекаути. Тоді залізниця слугувала місцем обігріву та харчування для великої кількості людей.

Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад десять тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли, — заявили в Укрзалізниці.

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко наголосив: залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна.

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Цей унікальний проект був реалізований у співпраці з фондом Говарда Баффета. Нині ж цей потяг пройшов перевірку та у найближчому майбутньому зможе почати чергувати у прифронтових областях нашої держави.

Як працює потяг Food Train

Food Train має шість вагонів:

Генераторний вагон, оснащений власною заправною станцією.

Вагон-холодильник разом із морозилкою для зберігання продуктів.

Два вагони для попередньої обробки та приготування їжі.

Вагон для персоналу, включно з душовою кабіною та пральною машиною.

Багажний вагон на 27 тисяч літрів води із системами фільтрації та насосами.

Нагодує навіть без світла! В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню Food Train / 4 Фотографії

Головна особливість Food Train — він може працювати автономно 5-7 днів, при цьому там можна готувати повноцінні страви — від супів до м’ясних страв та салатів.

Також потяг має спеціальні термобокси, які розташовані всередині нього та дають змогу легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від кухні до кінцевого споживача.

Такий проект став можливим завдяки Фонду Говарда Баффета, який не тільки його фінансує, але і є регулярним пасажиром Укрзалізниці та активно підтримує Україну.

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