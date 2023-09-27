Накормит даже без света! В Украине создали первый в мире автономный поезд-кухню Food Train

Укрзалізниця, в сотрудничестве с Фондом Говарда Баффета, представляет новинку — первый в мире автономный поезд-кухню Food Train. Об этом сообщается в Facebook Укрзалізниці.
Прошлой зимой вокзалы Укрзалізниці стали спасением для многих украинцев в прифронтовых регионах Украины, которые переживали регулярные блэкауты. Тогда вокзалы служили местом обогрева и питания для большого количества людей.
В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более десяти тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время, — заявили в Укрзалізниці.
В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более десяти тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время, — заявили в Укрзалізниці.
Председатель правления Укрзалізниці Евгений Лященко подчеркнул: железнодорожники продолжают спасать гражданское население и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна.
Этот уникальный проект был реализован в сотрудничестве с фондом Говарда Баффета. Сейчас же этот поезд прошел проверку, и в ближайшем будущем сможет начать дежурить в прифронтовых областях нашего государства.
Food Train имеет шесть вагонов:
Главная особенность Food Train — он может работать автономно 5-7 дней, при этом там можно готовить полноценные блюда — от супов до мясных блюд и салатов.
Главная особенность Food Train — он может работать автономно 5-7 дней, при этом там можно готовить полноценные блюда — от супов до мясных блюд и салатов.
Также поезд имеет специальные термобоксы, которые расположены внутри него и позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от кухни до конечного потребителя.
Такой проект стал возможным благодаря Фонду Говарда Баффета, который не только его финансирует, но и является регулярным пассажиром Укрзалізниці и активно поддерживает Украину.
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