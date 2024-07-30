На Олимпийские игры от Украины поехало 140 спортсменов и спортсменок, и уже через несколько первых дней соревнований мы имеем хорошие новости о победах.

29 июля украинская теннисистка Марта Костюк за один день выиграла два матча! Что известно о первой ракетке, а также какими стали соревнования для нее, рассказываем далее в материале.

Марта Костюк одержала две победы в матчах на Олимпийских играх 2024

Первая ракетка Украины одержала две победы на Олимпийских играх 2024 года всего за один день! Более того: нынешние Олимпийские игры дебютные для украинской теннисистки.

Первое соревнование Марта Костюк начала с победы над представительницей Новой Зеландии Лулу Сан.

Во втором матче спортсменка обыграла представительницу страны-хозяйки соревнований, француженку Клару Бюрель.

Счет спортсменок был таким: Клара Бюрель (Франция) — Марта Костюк (Украина, 12) — 0:2 (6:7(3), 2:6).

На победу украинки отреагировали в Федерации тенниса Украины. В своем Facebook они отметили, что Марта вышла на третий круг соревнований.

— Она обыграла Лулу Сун — 6:4; 6:3. Сначала ее соперницей должна была быть Юлия Путинцева, но представительница Казахстана вчера снялась с соревнований.

В первом сете Марта уступала — 2:4, но взяла подряд восемь геймов — 6:4; 4:0! Правда, отдала следующие три, но все равно довела дело до победы — 6:3, — написали в Федерации Тенниса Украины.

Затем Марта Костюк вышла в третий круг Олимпийского турнира в Париже.

Марта Костюк: рейтинг

В настоящее время Марта Костюк занимает 19-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде (2240) и 58-е место в парном разряде (1498).

Марта Костюк на Олимпиаде-2024: первые победы в матчах, и что известно о теннисистке / 2 Фотографии

Марта Костюк: что известно о теннисистке

Украинская теннисистка и обладательница Золотого мяча уже не в первый раз одерживает победы, однако в 2024 году дебютировала на Олимпийских играх.

Она стала первой украинкой, прошедшей в третий круг Олимпиады-2024.

Марта Костюк в комментарии Суспільне Спорт рассказала свои впечатления от игры и побед над соперницами. По ее словам, француженка была очень непростой соперницей, а трудностей добавила и погода.

— Очень непростая соперница. Нам обоим, кажется, было тяжело физически из-за погоды. Я рада, что смогла, наконец, выиграть первый сет, потому что понимала, что это потом все ускорит.

Что-то не получалось, где она очень хорошо отыграла в конце первой партии. Но я рада, что все кончилось в двух партиях.

Было бы неплохо только один матч играть (за день — ред.). А так, если будем играть в свою игру, то нам все по силам. Это теннис: каждый день разный, все разное, — добавила она по поводу предстоящих соревнований.

В другом нашем материале сможешь найти расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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