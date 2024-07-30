На цьогорічні Олімпійські ігри від України поїхало 140 спортсменів та спортсменок, і вже за кілька перших днів змагань ми маємо гарні новини про перемоги.

29 липня українська тенісистка Марта Костюк за один день виграла два матчі! Що відомо про першу ракетку, а також якими стали змагання для неї, розповідаємо далі у матеріалі.

Марта Костюк здобула дві перемоги у матчах на Олімпійських іграх 2024

Перша ракетка України здобула дві перемоги на Олімпійських іграх 2024 всього за один день! Ба більше: цьогорічні Олімпійські ігри є дебютними для української тенісистки.

Перше змагання Марта Костюк розпочала з перемоги над представницею Нової Зеландії Лулу Сан.

У другому матчі спортсменка обіграла представницю країни-господарки змагань, француженку Клару Бюрель.

Рахунок спортсменок був таким: Клара Бюрель (Франція) — Марта Костюк (Україна, 12) — 0:2 (6:7(3), 2:6)

На перемогу українки відреагували у Федерації Тенісу України. У своєму Facebook вони зазначили, що Марта вийшла на третє коло змагань.

— Вона обіграла Лулу Сун — 6:4; 6:3. Спочатку її суперницею мала бути Юлія Путінцева, та представниця Казахстану вчора знялася зі змагань.

У першому сеті Марта поступалася — 2:4, але взяла поспіль вісім геймів — 6:4; 4:0! Правда, віддала наступні три, та все одно довела справу до перемоги — 6:3, — написали у Федерації Тенісу України.

Згодом Марта Костюк вийшла у третє коло Олімпійського турніру в Парижі.

Марта Костюк: рейтинг

Нині Марта Костюк посідає 19 місце у рейтингу WTA в одиночному розряді (2240) та 58 місце у парному розряді (1498).

Марта Костюк на Олімпіаді-2024: перші перемоги у матчах, і що відомо про тенісистку / 2 Фотографії

Марта Костюк: що відомо про тенісистку

Українська тенісистка та володарка Золотого мʼяча вже не вперше отримує перемоги, однак у 2024 році дебютувала на Олімпійських іграх.

Вона стала першою українкою, яка пройшла у третє коло Олімпіади-2024.

Марта Костюк у коментарі Суспільне Спорт розповіла свої враження від гри та перемог над суперницями. За її словами, француженка була дуже непростою суперницею, а труднощів додала й погода.

— Дуже непроста суперниця. Нам обом, здається, було важко фізично через погоду. Я рада, що змогла врешті виграти перший сет, бо розуміла, що це потім все пришвидшить.

Щось не виходило, десь вона дуже добре відіграла наприкінці першої партії. Але я рада, що все закінчилося у двох партіях.

Було б непогано лише один матч грати (за день — ред.). А так, якщо будемо грати у свою гру, то нам всі під силу. Це теніс: кожен день різний, все різне, — додала вона щодо майбутніх змагань.

В іншому нашому матеріалі зможеш знайти розклад змагань та виступів українських спортсменів на Олімпіаді 2024.

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