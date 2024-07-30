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Марта Костюк на Олімпіаді-2024: перші перемоги у матчах, і що відомо про тенісистку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Липня 2024, 12:30
Марта Костюк
Фото: Getty Images

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