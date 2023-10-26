22 погибших и полсотни раненых! В США мужчина устроил массовую стрельбу: что известно

В американском городе Льюистон, что в штате Мэн, в ночь на 26 октября 2023 года мужчина устроил массовую стрельбу. Об этом сообщают CNN.

Массовая стрельба в штате Мэн, США: что известно

Сейчас известно о 22 погибших и от 50 до 60 раненых человек. Также полиции удалось установить личность стрелка — им оказался 40-летний Роберт Кард.

Известно, что мужчина до сих пор находится на свободе, из-за чего полиция призвала людей не выходить из дома, а местные бизнесы остановить работу пока ведется расследование.

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Местным жителям советуют обращаться в полицию, если они знают о местонахождении Карда.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллс написала в Facebook в среду вечером, что она была проинформирована о ситуации.

Я призываю всех людей в этом районе следовать указаниям государственных и местных органов власти. Я буду продолжать следить за ситуацией и буду находиться на постоянной связи с представителями органов общественной безопасности, — написала она.

Как известно, это лицо присутствует в базе данных правоохранителей.

В прошлом Роберт Кард обучал стрельбе из огнестрельного оружия и служил в военном резерве. Недавно он сообщил о проблемах со своим психическим состоянием, слышал голоса и угрожал атаковать базу Нацгвардии в городе Сако, штат Мэн.

Также сообщается, что в этом году в течение двух недель Кард проходил лечение в психиатрическом учреждении.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в курсе этой ситуации.

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