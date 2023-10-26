22 загиблих та півсотні поранених! У США чоловік влаштував масову стрілянину: що відомо

В американському місті Льюїстон, що у штаті Мен, у ніч проти 26 жовтня 2023 року чоловік влаштував масову стрілянину. Про це повідомляють CNN.

Масова стрілянина у штаті Мен, США: що відомо

Нині відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених осіб. Також поліції вдалося встановити особу стрілка — ним виявився 40-річний Роберт Кард.

Відомо, що чоловік досі перебуває на волі, через що поліція закликала людей не виходити з дому, а місцеві бізнеси — зупинити роботу, допоки ведеться розслідування.

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Місцевим жителям радять звертатися до поліції, якщо вони знають про місцеперебування Карда.

Губернаторка штату Мен Джанет Міллс написала у Facebook у середу ввечері, що вона була проінформована про ситуацію.

Я закликаю всіх людей у цьому районі дотримуватися вказівок державних і місцевих органів влади. Я продовжуватиму стежити за ситуацією і перебуватиму на постійному зв’язку з представниками органів громадської безпеки, — написала вона.

Зазначається, що ця особа присутня у базі даних правоохоронців.

У минулому Роберт Кард навчав стрільбі з вогнепальної зброї і служив у військовому резерві. Нещодавно він повідомив про проблеми зі своїм психічним станом, чув голоси та загрожував атакувати базу Нацгвардії в місті Сако, штат Мен.

Також повідомляється, що цього року протягом двох тижнів Кард проходив лікування у психіатричному закладі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в курсі цієї ситуації.

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