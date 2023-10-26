22 загиблих та півсотні поранених! У США чоловік влаштував масову стрілянину: що відомо

В американському місті Льюїстон, що у штаті Мен, у ніч проти 26 жовтня 2023 року чоловік влаштував масову стрілянину. Про це повідомляють CNN.
Нині відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених осіб. Також поліції вдалося встановити особу стрілка — ним виявився 40-річний Роберт Кард.
Відомо, що чоловік досі перебуває на волі, через що поліція закликала людей не виходити з дому, а місцеві бізнеси — зупинити роботу, допоки ведеться розслідування.
Місцевим жителям радять звертатися до поліції, якщо вони знають про місцеперебування Карда.
Губернаторка штату Мен Джанет Міллс написала у Facebook у середу ввечері, що вона була проінформована про ситуацію.
Я закликаю всіх людей у цьому районі дотримуватися вказівок державних і місцевих органів влади. Я продовжуватиму стежити за ситуацією і перебуватиму на постійному зв’язку з представниками органів громадської безпеки, — написала вона.
Я закликаю всіх людей у цьому районі дотримуватися вказівок державних і місцевих органів влади. Я продовжуватиму стежити за ситуацією і перебуватиму на постійному зв’язку з представниками органів громадської безпеки, — написала вона.
Зазначається, що ця особа присутня у базі даних правоохоронців.
У минулому Роберт Кард навчав стрільбі з вогнепальної зброї і служив у військовому резерві. Нещодавно він повідомив про проблеми зі своїм психічним станом, чув голоси та загрожував атакувати базу Нацгвардії в місті Сако, штат Мен.
Також повідомляється, що цього року протягом двох тижнів Кард проходив лікування у психіатричному закладі.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в курсі цієї ситуації.
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