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Полчаса жалили толпу: во Франции рой пчел напал на людей, есть пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июля 2025, 14:00
Полчаса жалили толпу: во Франции рой пчел напал на людей, есть пострадавшие
Фото Pexels

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