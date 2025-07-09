Полчаса жалили толпу: во Франции рой пчел напал на людей, есть пострадавшие

Во французском городе Ориак мирное утро превратилось в сцену из фильма ужасов, когда рой пчел внезапно набросился на прохожих. Атака продолжалась около получаса, в результате чего пострадали 24 человека, трое из которых оказались в реанимации.

Об этом пишет издание NTV Haber.

Во Франции рой пчел напал на людей: детали

Инцидент, шокировавший регион Канталь на юге Франции, произошел утром 7 июля у отеля Hоtel de Bordeaux. Пчелиный рой внезапно набросился на людей, жаля всех, кто оказался на его пути.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные, парамедики и полиция, которая оцепила опасную зону до тех пор, пока атака не прекратилась.

Среди пострадавших — 78-летняя женщина, получившая 25 укусов.

По сообщениям СМИ, у нее произошла остановка сердца, однако медикам удалось ее реанимировать на месте. Кстати, что делать, если тебя укусила пчела, мы рассказывали раньше. Читай по ссылке.

Мэр Орийака Пьер Матонье выдвинул вероятную причину внезапной агрессии пчел. По его словам, ульи могли оказаться под угрозой со стороны азиатских шершней — инвазивного вида, известного своими нападениями на пчелиные колонии.

— Угроза со стороны азиатских шершней могла спровоцировать такое агрессивное поведение пчёл. К счастью, все закончилось хорошо, службы экстренной помощи сработали идеально, паники в городе не было, — заявил мэр телеканалу.

В то же время в местных СМИ появилась противоречивая информация о возрасте самого улья. Если мэр утверждал, что пчёлы жили на террасе отеля более десяти лет, то издание FranceBleau, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что улей на крыше установили недавно.

На данный момент ситуация в городе стабилизировалась. Представитель местной полиции официально подтвердил, что атака пчел остановлена.

Ранее мы писали историю о пчеловоде из Николаевки. Сейчас его ежедневная реальность — это работа в нескольких метрах от фронта, где каждый шаг — на минном поле.

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