Пів години жалили натовп: у Франції рій бджіл напав на людей, є постраждалі

У французькому місті Оріяк мирний ранок перетворився на сцену з фільму жахів, коли рій бджіл раптово накинувся на перехожих. Атака тривала близько пів години, внаслідок чого постраждали 24 людини, троє з яких опинилися в реанімації.

Про це пише видання NTV Haber.

У Франції рій бджіл напав на людей: деталі

Інцидент, що шокував регіон Канталь на півдні Франції, трапився вранці 7 липня біля готелю Hôtel de Bordeaux. Бджолиний рій раптово накинувся на людей, жалячи всіх, хто опинився на його шляху.

На місце події негайно прибули пожежники, парамедики та поліція, яка оточила небезпечну зону доти, доки атака не припинилася.

Серед постраждалих — 78-річна жінка, яка отримала 25 укусів.

За повідомленнями ЗМІ, у неї сталася зупинка серця, однак медикам вдалося її реанімувати на місці. До речі, що робити, якщо тебе вкусила бджола, ми розповідали раніше. Читай за посиланням.

Мер Оріяка П’єр Матоньє висунув імовірну причину раптової агресії бджіл. За його словами, вулики могли опинитися під загрозою з боку азійських шершнів — інвазивного виду, відомого своїми нападами на бджолині колонії.

— Загроза з боку азійських шершнів могла спровокувати таку агресивну поведінку бджіл. На щастя, все закінчилося добре, служби екстреної допомоги спрацювали ідеально, паніки в місті не було, — заявив мер телеканалу.

Водночас у місцевих ЗМІ з’явилася суперечлива інформація щодо віку самого вулика. Якщо мер стверджував, що бджоли жили на терасі готелю понад десять років, то видання FranceBleau, посилаючись на власні джерела, повідомило, що вулик на даху встановили нещодавно.

Наразі ситуація в місті стабілізувалася. Речник місцевої поліції офіційно підтвердив, що атаку бджіл зупинено.

Раніше ми писали історію про бджоляра із Миколаївки. Зараз його щоденна реальність — це робота за кілька метрів від фронту, де кожен крок — на мінному полі.

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