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Пів години жалили натовп: у Франції рій бджіл напав на людей, є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Липня 2025, 14:00
Пів години жалили натовп: у Франції рій бджіл напав на людей, є постраждалі
Фото Pexels

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