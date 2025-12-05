Для тебя Новости

Медийщики выступили против одного из пунктов мирного плана: “Создаст опасный прецедент”

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 декабря 2025, 18:00 2 мин.
медийщики против амнистии военных преступлений РФ
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь