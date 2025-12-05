Медийщики выступили против одного из пунктов мирного плана: “Создаст опасный прецедент”

Международные и украинские медиаорганизации категорически выступили против включения в мирный план пункта о всеобщей амнистии за военные преступления, в частности, совершенные против журналистов.
Они считают, что такое решение станет серьезным нарушением международного права и создаст опасный юридический прецедент, сигнализируя о безнаказанности за нападения на гражданских – детали заявления читай в материале.
Медийщики против амнистии за военные преступления РФ — что известно
Заявление подписали Европейский центр свободы печати и медиа, Репортеры без границ, Национальный союз журналистов Украины, Институт массовой информации, Media Freedom Rapid Response и Международный институт печати.
Организации отмечают, что журналисты как гражданские лица защищены международным гуманитарным правом, а умышленные атаки на них являются военными преступлениями, подлежащими расследованию в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда и национального законодательства.
В заявлении MFRR подчеркивается:
..любая попытка ввести всеобщую амнистию, охватывающую потенциальные военные преступления, совершенные против журналистов или гражданских, будет серьезным нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права
Авторы призывают стороны переговоров, в том числе США и ЕС, не соглашаться на следующие меры:
Такие уступки существенно подорвут международные договоры и международное гуманитарное право, создадут опасный юридический прецедент и дадут миру сигнал, что нападения на журналистов и гражданских могут оставаться безнаказанными.
По данным MFRR, с начала полномасштабного вторжения России погибли, по меньшей мере, 16 журналистов, десятки были ранены, а медиаинфраструктуру атаковали 53 раза.
Отказ от амнистии является ключевым для сохранения международных стандартов и защиты свободы печати в условиях войны. Амнистия не имеет правового основания и противоречит принципам справедливости.
