Медийщики выступили против одного из пунктов мирного плана: “Создаст опасный прецедент”

Международные и украинские медиаорганизации категорически выступили против включения в мирный план пункта о всеобщей амнистии за военные преступления, в частности, совершенные против журналистов.

Они считают, что такое решение станет серьезным нарушением международного права и создаст опасный юридический прецедент, сигнализируя о безнаказанности за нападения на гражданских – детали заявления читай в материале.

Медийщики против амнистии за военные преступления РФ — что известно

Заявление подписали Европейский центр свободы печати и медиа, Репортеры без границ, Национальный союз журналистов Украины, Институт массовой информации, Media Freedom Rapid Response и Международный институт печати.

Организации отмечают, что журналисты как гражданские лица защищены международным гуманитарным правом, а умышленные атаки на них являются военными преступлениями, подлежащими расследованию в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда и национального законодательства.

В заявлении MFRR подчеркивается:

..любая попытка ввести всеобщую амнистию, охватывающую потенциальные военные преступления, совершенные против журналистов или гражданских, будет серьезным нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права

Авторы призывают стороны переговоров, в том числе США и ЕС, не соглашаться на следующие меры:

Такие уступки существенно подорвут международные договоры и международное гуманитарное право, создадут опасный юридический прецедент и дадут миру сигнал, что нападения на журналистов и гражданских могут оставаться безнаказанными.

По данным MFRR, с начала полномасштабного вторжения России погибли, по меньшей мере, 16 журналистов, десятки были ранены, а медиаинфраструктуру атаковали 53 раза.

Отказ от амнистии является ключевым для сохранения международных стандартов и защиты свободы печати в условиях войны. Амнистия не имеет правового основания и противоречит принципам справедливости.

