Для тебе Новини

Медійники виступили проти одного з пунктів мирного плану: “Створить небезпечний прецедент”

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Грудня 2025, 18:00 2 хв.
медійники проти амністії воєнних злочинів рф
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь