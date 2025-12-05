Медійники виступили проти одного з пунктів мирного плану: “Створить небезпечний прецедент”

Міжнародні та українські медіаорганізації категорично виступили проти включення до мирного плану пункту про загальну амністію за воєнні злочини, зокрема скоєні проти журналістів.

Вони вважають, що таке рішення стане серйозним порушенням міжнародного права та створить небезпечний юридичний прецедент, сигналізуючи про безкарність за напади на цивільних — деталі заяви читай у матеріалі.

Медійники проти амністії за воєнні злочини РФ — що відомо

Заяву підписали Європейський центр свободи преси та медіа, Репортери без кордонів, Національна спілка журналістів України, Інститут масової інформації, Media Freedom Rapid Response та Міжнародний інститут преси.

Організації наголошують, що журналісти як цивільні особи захищені міжнародним гуманітарним правом, а навмисні атаки на них є воєнними злочинами, які підлягають розслідуванню відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та національного законодавства.

У заяві MFRR підкреслюється:

..будь-яка спроба запровадити загальну амністію, яка охоплює потенційні воєнні злочини, скоєні проти журналістів або цивільних, буде серйозним порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права

Автори закликають сторони переговорів, зокрема США та ЄС, не погоджуватися на такі заходи:

Такі поступки суттєво підірвуть міжнародні договори та міжнародне гуманітарне право, створять небезпечний юридичний прецедент і дадуть світові сигнал, що напади на журналістів і цивільних можуть залишатися безкарними.

За даними MFRR, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 16 журналістів, десятки були поранені, а медіаінфраструктуру атакували 53 рази.

Відмова від амністії є ключовою для збереження міжнародних стандартів і захисту свободи преси в умовах війни. Амністія не має правової підстави та суперечить принципам справедливості.

Раніше ми писали, що Україна назвала червоні межі, через які не переступить у мирному процесі — читай у матеріалі, що сюди входить.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!