Новости

Рекорд независимой Украины! Международные резервы НБУ составляют более $40 млрд

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 августа 2023, 11:00
Міжнародні резерви України становлять понад $40 млрд: що відомо про зріст у липні 2023
Фото: Unsplash

Больше новостей
Законопроект № 9463: запровадження швидкого інтернету в селах та покращення зв’язку
Быстрый интернет в селах, сохранение нацроуминга и спид-тесты — что известно о законопроекте № 9463
Чим кропити помідори, щоб не чорніли: детальна інструкція
Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция
Вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Жестокий обстрел жилого дома! Что известно о взрывах в Покровске 7 августа — обновлено
Чим замінити розпушувач тіста для випікання: лайфхаки
Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки
Смотреть больше

Материалы по теме

Законопроект № 9463: запровадження швидкого інтернету в селах та покращення зв’язку
Быстрый интернет в селах, сохранение нацроуминга и спид-тесты — что известно о законопроекте № 9463
Вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Жестокий обстрел жилого дома! Что известно о взрывах в Покровске 7 августа — обновлено
Вибухи у Нікополі сьогодні 8 серпня 2023: що відомо про обстріли і наслідки
По четыре обстрела каждый день! Как живет Никополь под взрывами и как восстанавливают водоснабжение
В Одесі готують пляжі до відкриття: коли відкриються пляжі
Соскучились по украинскому морю? В Одессе готовят пляжи к открытию — что известно

Видео
Карта бойових дій в Україні

Безуспешность наступлений оккупантов — результат настойчивой работы ВСУ: карта боевых действий в Украине 8 августа в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн
Оккупанты скрывают потери, устраивая тайные захоронения: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
0:03:15
Котики ЗСУ
Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети
0:01:24
Саміт у Джидді
Второй день саммита в Джидде: первые договоренности и что уже известно
0:03:17
Донецкая область
Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области
0:05:47
Зібрали 15 млн для Азову — як спрацював унікальний збір
Хотели пять, а вышло уже 15 млн! Как волонтеры смогли собрать такую сумму для бригады Азов
0:00:00
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков
0:03:28
Суши бар в честь бойца
Мама с братом воплотили его мечту: как в Черкассах открылся суши-бар в честь воина Мариуполя
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Больше видео
Вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Читать дальше
Жестокий обстрел жилого дома! Что известно о взрывах в Покровске 7 августа — обновлено
виїзд за кордон чоловікам
Читать дальше
11 категорий мужчин, которые могут выезжать за границу: новые правила в 2023 году

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь