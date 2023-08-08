Рекорд независимой Украины! Международные резервы НБУ составляют более $40 млрд

Украина продолжает укрепляться в разных сферах. Таким образом, стало известно, что по итогам июля 2023 международные резервы превысили $41,7 млрд. Это стало историческим рекордом Украины.

Рекорд установился второй раз подряд. Перед этим рекордная сумма 1 июля 2023 составила $39 026,5 млрд.

В июле международные резервы выросли на 6,9%, сообщили в Национальном банке Украины. Резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

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Почему выросли международные резервы Украины в июле 2023 года

На рост международных резервов повлиял ряд факторов.

Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 681,3 млн. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило $394,6 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

В июле 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 873,4 млн и выкупил в резервы — $12,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $1 860,5 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,0 млн. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

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