Рекорд незалежної України! Міжнародні резерви НБУ становлять понад $40 млрд

Україна продовжує зміцнюватися у різних сферах. Так, стало відомо, що за підсумками липня 2023 міжнародні резерви перевищили $41,7 млрд. Це стало історичним рекордом України.

Рекорд установився вдруге поспіль. Перед цим рекордна сума 1 липня 2023 року становила $39 026,5 млрд.

Тож у липні міжнародні резерви зросли на 6,9%, повідомили в Національному банку України. Резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

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Чому зросли міжнародні резерви України у липні 2023

На зростання міжнародних резервів вплинула низка факторів.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4 681,3 млн. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив $394,6 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

У липні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 873,4 млн та викупив до резервів — $12,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $1 860,5 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,0 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

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