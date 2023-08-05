Начался мирный саммит касательно Украины в Саудовской Аравии: что известно и какова цель

Украина активно работает над созданием Саммита мира и хочет привлечь к нему как можно больше стран.

Сегодня, 5 августа 2023 года, в Саудовской Аравии начался мирный саммит касательно Украины, об этом сообщает Al Jazeera.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу приветствовал широкий круг стран, представленных в переговорах. Они начались в субботу, к ним присоединились развивающиеся страны, сильно пострадавшие от резкого роста цен на продукты, вызванные войной.

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Владимир Зеленский о мирном саммите в Саудовской Аравии

— Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, Азии и других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстро будет мир двигаться к реализации формулы мира, — сказал он.

Президент Украины выразил надежду, что эта инициатива приведет к мирному саммиту мировых лидеров этой осенью, чтобы одобрить принципы, которые, по его мнению, должны основываться на формуле урегулирования десяти пунктов Киева.

Что известно о мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии

Руководитель офиса президента Андрей Ермак ранее рассказывал о подготовке этой встречи.

— Сейчас интенсивно работаем над тем, чтобы привлечь к переговорам в Саудовской Аравии максимальное количество партнеров из стран Запада и Глобального Юга, — подчеркнул он.

Отмечается, что во время встречи Украина планировала говорить о десяти основополагающих пунктах Формулы мира, внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.

— Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе.

Именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет на нашей земле.

В процессе наших консультаций мы стремимся учесть любые мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН.

Для реализации Формулы мира Владимира Зеленского мы используем трехфазную структуру, — поделился Ермак.

Саудовская Аравия о мирных переговорах касательно российско-украинского вопроса

Издание The Wall Street Journal отмечает, что Саудовская Аравия хотела в начале августа провести мирные переговоры касательно российско-украинского вопроса.

Отмечается, что в рамках мероприятия Россию не приглашали.

Переговоры касательно мирных процессов должны состояться между Украиной, странами Запада и такими странами, как Индия и Бразилия, ранее придерживавшиеся частичного нейтралитета.

Источник издания рассказал, что переговорная площадка готовилась на 5-6 августа в Джидде, туда должны были прибыть делегации 30 стран.

Газета указывает, что со стороны официального Киева и стран Запада есть надежда, что результатом встречи станет мирный саммит в конце 2023 года.

В The New York Times пишут, что эта встреча является отправной точкой того, что может стать основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на попытку “взорвать” Россию.

Но украинские и западные официальные лица, по словам аналитиков, пытаются снизить ожидания от переговоров на этих выходных. Ведь они вряд ли приблизят окончание войны. Есть опасения, что некоторые страны могут не изменить свою позицию.

Для Саудовской Аравии, уже давно выступающей посредником в региональных конфликтах, встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство активно участвует в разрешении кризиса высшего мирового приоритета.

На Саммите мира Украина будет продвигать Формулу мира Владимира Зеленского. Читай подробнее о шагах, указанных в ней.

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