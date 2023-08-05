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Начался мирный саммит касательно Украины в Саудовской Аравии: что известно и какова цель

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 17:08
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Фото: Getty Images

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