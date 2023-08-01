Проходит три фазы подготовки и уже насчитывает около 50 стран-участниц! Что известно о Саммите мира

Владимир Зеленский представил миру Формулу мира для Украины, которая базируется на уставе ООН и Международном гуманитарном праве. Сейчас Украина готовит Саммит мира на базе этой формулы.
Советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о гарантиях мира для Украины. Выделила весомую роль США в этом деле.
Также сообщила о деталях предстоящего Саммита мира, который будет базироваться на Формуле мира Владимира Зеленского для окончания войны и безопасности в Европейском регионе.
Мы имеем Декларацию о поддержке безопасности Украины, которая была принята в Вильнюсе во время саммита НАТО. К этой декларации, кроме стран G7 и руководства Евросоюза, присоединилось еще 12 стран. Декларация является весомым следствием работы международной группы по гарантиям безопасности для Украины.
Она содержит четкий перечень вопросов и направлений, по которым мы будем получать помощь.
После этого нужно подписывать двусторонние документы со странами-гарантами. Первым таким государством будут Соединенные Штаты Америки, ведь они внесли большой вклад в вопрос безопасности для Украины.
На этой неделе уже начинается процесс работы над документом. Украина хотела бы завершить этот процесс до конца года.
— Мы готовим Саммит мира, сердцевиной которого является Формула мира Владимира Зеленского. В рамках подготовки этого саммита была создана трехфазная структура.
По ее словам, уже сейчас примерное количество стран предстоящего саммита составляет 50 участников. Вероятно, будет больше.
Ранее мы рассказывали, что предполагает украинская Формула мира. Детальнее о ней читай по ссылке.
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