Проходит три фазы подготовки и уже насчитывает около 50 стран-участниц! Что известно о Саммите мира

Владимир Зеленский представил миру Формулу мира для Украины, которая базируется на уставе ООН и Международном гуманитарном праве. Сейчас Украина готовит Саммит мира на базе этой формулы.

Советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о гарантиях мира для Украины. Выделила весомую роль США в этом деле.

Также сообщила о деталях предстоящего Саммита мира, который будет базироваться на Формуле мира Владимира Зеленского для окончания войны и безопасности в Европейском регионе.

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Переговоры с США о гарантиях безопасности

Мы имеем Декларацию о поддержке безопасности Украины, которая была принята в Вильнюсе во время саммита НАТО. К этой декларации, кроме стран G7 и руководства Евросоюза, присоединилось еще 12 стран. Декларация является весомым следствием работы международной группы по гарантиям безопасности для Украины.

Она содержит четкий перечень вопросов и направлений, по которым мы будем получать помощь.

После этого нужно подписывать двусторонние документы со странами-гарантами. Первым таким государством будут Соединенные Штаты Америки, ведь они внесли большой вклад в вопрос безопасности для Украины.

На этой неделе уже начинается процесс работы над документом. Украина хотела бы завершить этот процесс до конца года.

О Саммите мира в Саудовской Аравии

— Мы готовим Саммит мира, сердцевиной которого является Формула мира Владимира Зеленского. В рамках подготовки этого саммита была создана трехфазная структура.

Первая фаза — фактически еженедельные встречи с аккредитованными послами разных государств в Киеве. Получаем обратную связь, учитываем ее при подготовке документов. Вторая фаза — встреча советников нацбезопасности и политических советников лидеров государств. Выходим на уровень большей конкретики. В июне подобная встреча состоялась в Копенгагене. Следующая встреча такого формата состоится как раз в Саудовской Аравии. Третья фаза — учредительный саммит, который проходит на уровне лидеров государств. Надеемся, что он состоится до конца года, — объяснила Дарья Заривная.

По ее словам, уже сейчас примерное количество стран предстоящего саммита составляет 50 участников. Вероятно, будет больше.

Ранее мы рассказывали, что предполагает украинская Формула мира. Детальнее о ней читай по ссылке.

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