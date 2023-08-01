Україна

Проходить три фази підготовки та вже налічує близько 50 країн-учасниць! Що відомо про Саміт миру

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2023, 14:00
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