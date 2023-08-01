Проходить три фази підготовки та вже налічує близько 50 країн-учасниць! Що відомо про Саміт миру

Володимир Зеленський презентував світу Формулу миру для України, яка базується на статуті ООН та Міжнародному гуманітарному праві. Зараз Україна готує Саміт миру на базі цієї Формули.

Радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про гарантії миру для України. Виокремила вагому роль США у цій справі.

Також повідомила про деталі майбутнього Саміту миру, який буде базуватися на Формулі миру Володимира Зеленського, задля закінчення війни та безпеки у Європейському регіоні.

Зараз також дивляться

Перемовини із США щодо гарантій безпеки

Ми маємо Декларацію про безпекову підтримку України, яка була ухвалена у Вільнюсі під час саміту НАТО. До цієї декларації, крім країн G7 та керівництва Євросоюзу, приєдналося ще 12 країн. Декларація є вагомим наслідком роботи міжнародної групи щодо безпекових гарантій для України.

Вона містить чіткий перелік питань та напрямів, у яких ми отримуватимемо допомогу.

Після цього потрібно підписувати двосторонні документи з країнами-гарантами. Першою такою державою будуть Сполучені Штати Америки, адже вони зробили великий внесок у безпекове питання для України. На цьому тижні вже починається процес роботи над цим документом. Україна хотіла б закінчити цей процес до кінця року.

Про Саміт миру в Саудівській Аравії

— Ми готуємо Саміт миру, серцевиною якого є Формула миру Володимира Зеленського. У рамках підготовки цього саміту зробили трифазну структуру.

Перша фаза — фактично щотижневі зустрічі з акредитованими послами різних держав у Києві. Отримуємо зворотний зв’язок, враховуємо його при підготовці документів. Друга фаза — зустріч радників нацбезпеки й політичних радників лідерів держав. Виходимо на рівень більшої конкретики. У червні така зустріч відбулася у Копенгагені. Наступна зустріч такого формату відбудеться якраз у Саудівській Аравії. Третя фаза — установчий саміт, який відбувається на рівні лідерів держав. Сподіваємося, що він відбудеться до кінця року, — пояснила Дарія Зарівна.

За її словами, вже зараз приблизна кількість країн майбутнього саміту становить 50 учасників. Імовірно, буде більше.

Раніше ми розповідали, що передбачає українська Формула миру. Детальніше про неї читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!