Розпочався мирний саміт щодо України у Саудівській Аравії: що відомо та яка мета

Україна активно працює над створенням Саміту миру та хоче залучити до нього якомога більше країн.

Сьогодні, 5 серпня 2023, у Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України, про це повідомляє Al Jazeera.

Видання передає, що президент України Володимир Зеленський у п’ятницю привітав широке коло країн, представлених у переговорах. Вони розпочалися в суботу, до них увійшли країни, що розвиваються, які сильно постраждали від різкого зростання цін на продукти, спричиненого війною.

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Володимир Зеленський про мирний саміт в Саудівській Аравії

— Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, Азії та інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидко світ рухатиметься до реалізації формули миру, — сказав він.

Президент України висловив надію, що ця ініціатива призведе до мирного саміту світових лідерів цієї осені, щоб схвалити принципи, які, на його думку, мають ґрунтуватися на формулі врегулювання з десяти пунктів Києва.

Що відомо про мирний саміт щодо України в Саудівській Аравії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше розповідав про підготовку цієї зустрічі.

— Зараз інтенсивно працюємо над тим, щоб залучити до перемовин у Саудівській Аравії максимальну кількість партнерів з країн Заходу та Глобального Півдня, — акцентував він.

Зазначається, що під час зустрічі Україна планувала говорити про десять основоположних пунктів Формули миру, впровадження яких дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі.

— Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі.

Саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться на нашій землі.

В процесі наших консультацій ми прагнемо врахувати будь-які думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН.

Для реалізації Формули миру Володимира Зеленського, ми використовуємо трифазну структуру, — поділився Єрмак.

Саудівська Аравія про мирні переговори щодо російсько-українського питання

Видання The Wall Street Journal зазначає, що Саудівська Аравія хотіла на початку серпня провести мирні переговори щодо російсько-українського питання.

Зазначається, що у рамках заходу Росію не запрошували.

Перемовини щодо мирних процесів мають відбутись між Україною, країнами Заходу та такими країнами, як Індія та Бразилія, які раніше дотримувались часткового нейтралітету.

Джерело видання розповіло, що переговорний майданчик готували на 5-6 серпня у Джидді, туди мали прибути делегації 30 країн.

Газета вказує, що з боку офіційного Києва та країн Заходу є сподівання, що результатом зустрічі стане мирний саміт наприкінці 2023 року.

У The New York Times пишуть, що ця зустріч є відправною точкою того, що може стати основним дипломатичним кроком України в найближчі місяці, спрямованим на те, щоб спробувати “підірвати” Росію.

Утім, українські та західні офіційні особи, за словами аналітиків, намагаються зменшити очікування від переговорів на цих вихідних. Адже вони навряд чи наблизять закінчення війни. Є побоювання, що деякі країни можуть не змінити свою позицію.

Для Саудівської Аравії, яка вже давно виступає посередником у регіональних конфліктах, зустріч у Джидді знаменна тим, що королівство бере активну участь у вирішенні кризи найвищого світового пріоритету.

На Саміті миру Україна просуватиме Формулу миру Володимира Зеленського. Читай детальніше про кроки, які в ній вказані.

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