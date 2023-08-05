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Розпочався мирний саміт щодо України у Саудівській Аравії: що відомо та яка мета

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 17:08
Мирний саміт у Судівській Аравії щодо України сьогодні: деталі зустрічі 5 серпня 2023
Фото: Getty Images

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