Точно не в штурмовики: на какие должности могут призвать мужчин 50+

Не все могут быть дома, когда в стране идет война. В войско призывают мужчин во время мобилизации с 25 до 60 лет. Однако молодежь призывают гораздо больше, ведь войско должно быть мобильным и выносливым.

Несмотря на это, многие мужчины старшего возраста хотят участвовать и помогать всеми силами. Так что те, кому еще не исполнилось 60, тоже могут служить. Рассказываем, куда берут мужчин старше 50 лет.

Где могут служить мужчины от 50 лет в Украине

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время пресс-конференции Сухопутных войск Украины сообщила о возможных должностях в войске для мужчин старше 50 лет.

Она пояснила, что мужчин, старше 50 лет, могут мобилизовать и это законно. Мобилизовать военнообязанных во время войны могут до 60 лет.

Не подлежат мобилизации только военнообязанные до 25 лет, прошедшие БОВП или признанные ограниченно пригодными.

Людей 50+ отправляют на службу в тыловое обеспечение. То есть, это небоевые должности.

Граждане прибывают, проходят военно-врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам эти граждане считаются пригодными к несению службы в частях обеспечения.

По словам Козак, она ни разу не видела, чтобы людей 50+ отправляли на боевые должности.

В сентябре 2024 член оборонного комитета Федор Вениславский заявил для LIGA.net, что в директиве Командования Сухопутных сил есть положения, по которым люди 50+ призываются только на дефицитные специальности.

Призвать людей могут на должности водителей, логистов, другие тыловые вакансии.

Раньше мы рассказывали, сколько могут получить мобилизованные.

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