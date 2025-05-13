Точно не у штурмовики: на які посади можуть призвати чоловіків 50+

Не всі можуть бути вдома, коли у країні триває війна. До війська призивають чоловіків під час мобілізації з 25 до 60 років. Однак молодь призивають значно більше, адже військо має бути мобільним та витривалим.

Попри це, чимало чоловіків старшого віку хочуть брати участь і допомагати всіма силами. Тож ті, кому ще не виповнилося 60, також можуть служити. Розповідаємо, куди беруть чоловіків, старших за 50 років.

Де можуть служити чоловіки від 50 років в Україні

Заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак під час прес-конференції Сухопутних військ України повідомила про можливі посади у війську для чоловіків, старших за 50 років.

Вона пояснила, що чоловіків, старших за 50 років, можуть мобілізувати і це є законним. Мобілізувати військовозобов’язаних під час війни можуть до 60 років.

Не підлягають мобілізації лише військовозобов’язані до 25 років, які пройшли БЗВП чи визнані обмежено придатними.

Людей 50+ відправляють на службу у тилове забезпечення. Тобто це небойові посади.

Громадяни прибувають, проходять військово-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами ці громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення.

За словами Козак, вона жодного разу не бачила, щоб людей 50+ відправляли на бойові посади.

У вересні 2024 член оборонного комітету Федір Веніславський заявив для LIGA.net, що у директиві Командування Сухопутних сил є положення, за якими люди 50+ призиваються лише на дефіцитні спеціальності.

Призвати людей можуть на посади водіїв, логістів, інші тилові вакансії.

Раніше ми розповідали, скільки можуть отримати мобілізовані.

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