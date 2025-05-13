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Точно не у штурмовики: на які посади можуть призвати чоловіків 50+

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Травня 2025, 08:40
Мобілізація після 50 років
Фото Facebook
Коли буде відомо місце проведення НМТ-2025
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Коли буде відомо місце проведення НМТ-2025: де знайти про це інформацію
Точно не у штурмовики: на які посади можуть призвати чоловіків 50+
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