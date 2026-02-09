Для тебя Новости

Магучих выиграла золото турнира Мирового тура в Карлсруэ, у Левченко серебро

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 февраля 2026, 14:00 2 мин.
Ярослава Магучих одолела Юлию Левченко

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь