Магучих выиграла золото турнира Мирового тура в Карлсруэ, у Левченко серебро

Украинские прыгуньи в высоту устроили настоящее шоу на престижном турнире Мирового легкоатлетического тура в немецком Карлсруэ. Ярослава Магучих и Юлия Левченко не оставили шансов конкуренткам, разыграв золото и серебро между собой. Об етом пишет Суспільне.

Рекорд сезона для Юлии Левченко: серебро украинского дуэта в Германии

Несмотря на серьезный состав участниц, среди которых были немка Кристина Гонзель и чешка Микаэла Груба, судьба подиума определилась уже на высоте 1.91 м. В секторе остались только две украинки.

Интересно, что борьба выдалась драматичной из-за тактических решений Ярославы Магучих. Не взяв 1.91 м с первой попытки (это был ее стартовый прыжок), она рискнула и перенесла высоту на 1.94 м. Этот шаг оказался оправданным: Ярослава покорила планку с первого раза, в то время как Юлии Левченко понадобилось три попытки.

Триумф в Карлсруэ: Магучих берет золото с результатом 2.01 м

Обе украинки уверенно взяли 1.96 м, что стало для Юлии Левченко лучшим результатом сезона. Однако планка 1.98 м оказалась для Юлии непреодолимой, в то время как Магучих продолжила свой победный ход.

Ярослава не остановилась на гарантированной победе и со второй попытки взяла высоту 2.01 м. Спортсменка также пыталась обновить мировой рекорд сезона на отметке 2.04 м, но в этот раз высота ей не покорилась.

Результаты соревнований (прыжки в высоту, женщины):

Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м;

Юлия Левченко (Украина) — 1.96 м (SB);

Солен Жикель (Франция) — 1.88 м.

Ход соревнований: борьба украинок на высотах

Для Магучих это уже 45-я победа в личных встречах над Левченко. Последний раз Юлия опережала Ярославу по результату еще летом 2022 года на этапе Бриллиантовой лиги.

Нынешняя форма обеих украинок на старте сезона дает большие надежды на успешные выступления на главных международных стартах года.

Главное фото: Скриншот.

