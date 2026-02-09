Для тебе Новини

Магучіх виграла золото турніру Світового туру в Карлсруе, у Левченко — срібло

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Лютого 2026, 14:00 2 хв.
Ярослава Магучіх здолала Юлію Левченко

