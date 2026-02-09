Магучіх виграла золото турніру Світового туру в Карлсруе, у Левченко — срібло

Українські стрибунки у висоту влаштували справжнє шоу на престижному турнірі Світового легкоатлетичного туру в німецькому Карлсруе. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко не залишили шансів конкуренткам, розігравши золото та срібло між собою. Про це пише Суспільне.

Рекорд сезону для Юлії Левченко: срібло українського дуету в Німеччині

Попри серйозний склад учасниць, серед яких були німкеня Крістіна Гонзель та чешка Мікаела Груба, доля подіуму визначилася вже на висоті 1.91 м. У секторі залишилися лише дві українки.

Цікаво, що боротьба видалася драматичною через тактичні рішення Ярослави Магучіх. Не взявши 1.91 м з першої спроби (це був її стартовий стрибок), вона ризикнула і перенесла висоту на 1.94 м. Цей крок виявився виправданим: Ярослава підкорила планку з першого разу, тоді як Юлії Левченко знадобилося три спроби.

Тріумф у Карлсруе: Магучіх бере золото з результатом 2.01 м

Обидві українки впевнено взяли 1.96 м, що стало для Юлії Левченко найкращим результатом сезону. Проте планка 1.98 м виявилася для Юлії непереборною, тоді як Магучіх продовжила свій переможний хід.

Ярослава не зупинилася на гарантованій перемозі та з другої спроби взяла висоту 2.01 м. Спортсменка також намагалася оновити світовий рекорд сезону на позначці 2.04 м, але цього разу висота не підкорилася.

Результати змагань (стрибки у висоту, жінки):

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м;

Юлія Левченко (Україна) — 1.96 м (SB);

Солен Жикель (Франція) — 1.88 м.

Хід змагань: боротьба українок на висотах

Для Магучіх це вже 45-та перемога в особистих зустрічах над Левченко. Востаннє Юлія випереджала Ярославу за результатом ще влітку 2022 року на етапі Діамантової ліги. Нинішня форма обох українок на старті сезону дає великі надії на успішні виступи на головних міжнародних стартах року.

Головне фото: Скріншот.

