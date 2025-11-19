Трагедия в США: мужчина убил женщину, которая пришла убирать не в тот дом

В штате Индиана предъявили обвинения 62-летнему Курту Андерсену после гибели женщины, которая вместе с мужем приехала по адресу, где должна была убирать, но перепутала дом. Трагедия произошла на рассвете 5 ноября в Уайтстауне — небольшом городке недалеко от Индианаполиса. Об этом пишет The New York Times.

Что произошло

По данным следствия, Андерсен проснулся от шума у входной двери. Он смотрел из окна второго этажа и, увидев двух людей, решил, что они пытаются проникнуть в дом. Мужчина взял оружие и выстрелил через дверь.

Кульовое ранение получила 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес — мать четырех детей, которая несколько лет назад вместе с семьёй переехала из Гватемалы. Женщина погибла на месте.

Обвинения и позиции сторон

Прокуратура обвинила Андерсена в добровольном непредумышленном убийстве. По законам Индианы это тяжкое преступление, за которое предусмотрено от 10 до 30 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.

Защита настаивает, что Андерсен действовал в рамках закона о самообороне — так называемой доктрины замка, которая разрешает применять оружие для защиты жилища. Адвокат мужчины назвал случившееся ужасной трагедией, но считает, что его клиент имел юридическое право стрелять.

В то же время в судебных документах указано, что Андерсен ранее обсуждал с женой и соседом, что будет делать в случае попытки проникновения, и говорил о готовности применить оружие.

Реакция общины и семьи

Смерть Марии потрясла Уайтстаун — спокойное сообщество, где подобные случаи происходят редко. Одновременно трагедия стала очередной в череде инцидентов в США, когда домовладельцы стреляли в людей, ошибившихся адресом.

Семья погибшей две недели добивалась официального обвинения. После объявления решения семейный адвокат Александр Лимонтес заявил, что близкие женщины считают это важным шагом к справедливости.

Это вопрос не только закона, но и элементарного человеческого достоинства, — сказал он.

