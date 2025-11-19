Трагедія в США: чоловік убив жінку, яка прийшла прибирати не в той будинок

У штаті Індіана висунули обвинувачення 62-річному Курту Андерсену після загибелі жінки, яка разом із чоловіком прибула за адресою, де мала прибирати, але переплутала будинок. Трагедія сталася на світанку 5 листопада в Уайтстауні — невеликому містечку поблизу Індіанаполіса. Про це пише The New York Times.

Що сталося

За даними слідства, Андерсен прокинувся від шуму біля вхідних дверей. Він дивився з вікна другого поверху і, побачивши двох людей, вирішив, що до будинку намагаються проникнути. Чоловік узяв зброю та здійснив постріл через двері.

Кульове поранення отримала 32-річна Марія Флорінда Ріос Перес де Веласкес — матір чотирьох дітей, яка кілька років тому разом із сім’єю переїхала з Гватемали. Жінка померла на місці.

Обвинувачення та позиції сторін

Прокуратура звинуватила Андерсена у добровільному ненавмисному вбивстві. За законами Індіани це тяжкий злочин, за який передбачено від 10 до 30 років ув’язнення. Підозрюваного взяли під варту.

Захист наполягає, що Андерсен діяв у межах закону про самооборону — так званої доктрини замку, яка дозволяє застосовувати зброю для захисту оселі. Адвокат чоловіка назвав подію жахливою трагедією, але вважає, що його клієнт мав юридичне право стріляти.

Водночас у судових документах зазначено, що Андерсен раніше обговорював з дружиною та сусідом, що зробить у разі спроби проникнення, і говорив про готовність застосувати зброю.

Реакція громади та родини

Смерть Марії сколихнула Уайтстаун — спокійну громаду, де подібні випадки трапляються рідко. Водночас трагедія стала черговою у низці інцидентів у США, коли домовласники стріляли у людей, які помилилися адресою.

Родина загиблої два тижні добивалася офіційного обвинувачення. Після оголошення рішення родинний адвокат Олександр Лімонтес заявив, що близькі жінки вважають це важливим кроком до справедливості.

Це питання не лише закону, а й елементарної людської гідності, — сказав він.

