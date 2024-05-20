Бесстрашный и несокрушимый. На фронте во время выполнения боевого задания погиб пилот Денис Василюк

Горе ходит рядом с украинцами более 10 лет. А российские оккупанты и война забирают у нас самое важное — наших людей. Стало известно, что на фронте во время выполнения боевой задачи погиб пилот Денис Василюк. В материале рассказываем больше о защитнике.

На фронте погиб пилот Денис Василюк — что известно

Печальную весть сообщила 831 бригада тактической авиации. Денис Василюк был опытным пилотом, командиром, начальником штаба — первым заместителем командира авиационной эскадрильи, подполковником.

Бесстрашный и несокрушимый. Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека, — пишут в бригаде.

Денис Василюк с первого дня полномасштабной войны защищал украинское небо и уничтожал россиян. Он совершил десятки боевых вылетов. Является кавалером ордена За мужество.

— Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо… Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! — добавили побратимы.

Об обстоятельствах, дне и месте гибели летчика не указывают. Известно только, что это произошло на днях. О времени и месте прощания, вероятно, сообщат позже.

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