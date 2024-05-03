С надеждой смотрел в будущее… Погиб Евгений Шумилов: чем запомнился украинский актер

Война в Украине продолжает забирать жизни лучших. На фронте свою судьбу на свободу целого народа выменивают те, кто еще два года назад были гражданскими и работали в другой сфере. 3 мая стало известно о гибели на фронте украинского актера Евгения Шумилова.

Как погиб Евгений Шумилов и чем он запомнился украинцам, рассказываем дальше.

Погиб Евгений Шумилов: что известно

30 апреля в боях за Украину погиб актер театра и кино, боевой медик Евгений Шумилов. Об этом в Facebook в ночь на 3 мая сообщил его близкий друг Иван Марченко.

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— 30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Евгений был актером театра и кино, два года назад мобилизовался в ряды ВСУ и верно служил и защищал Украину.

Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий — таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг! — отреагировал Иван Марченко.

Евгений был ротным медиком в Третьей штурмовой бригаде. Погиб, когда пытался спасти своего побратима.

По словам мужчины, у Евгения осталась мама и отчим с инвалидностью. Им небезразличные могут помочь денежными средствами.

На гибель Евгения Шумилова отреагировал украинский режиссер фильмов Мої думки тихі и Люксембург, Люксембург Антонио Лукич.

— Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, но с такой надеждой смотрел в будущее… Спасибо тебе, Женя, светлая память, — написал он.

Евгений Шумилов: чем он запомнился

До начала полномасштабного вторжения Евгений Шумилов работал актером театра и кино. Вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года.

Украинцы знали Евгения за роли в фильмах и сериалах: Речовий доказ, Реальна містика, Сидорéнки-Сидóренки, Швидка, Агенти справедливості і Відділ 44.

Последняя роль Евгения — в рекламе Новой почты.

Недавно на войне погиб известный украинский деятель и активист Павел Петриченко. Об этом мы писали в другом материале.

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