Безстрашний та незламний. На фронті під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк

Горе ходить поруч з українцями понад 10 років. А російські окупанти та війна забирають у нас найважливіше — наших людей. Стало відомо, що на фронті під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк. У матеріалі розповідаємо більше про захисника.

На фронті загинув пілот Денис Василюк — що відомо

Сумну звістку повідомила 831 бригада тактичної авіації. Денис Василюк був досвідченим пілотом, командиром, начальником штабу — першим заступником командира авіаційної ескадрильї, підполковником.

Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину, — пишуть у бригаді.

Денис Василюк з першого дня повномасштабної війни захищав українське небо та нищив росіян. Він здійснив десятки бойових вильотів. Є кавалером ордену За мужність.

— Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо… Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі! — додали побратими.

Про обставини, день і місце загибелі льотчика не зазначають. Відомо лише, що це сталося днями. Про час і місце прощання, імовірно, повідомлять пізніше.

Раніше ми розповідали про Назарія Гринцевича, який загинув на фронті.

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