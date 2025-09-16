Дополнительные деньги в бюджет: правительство вводит налог на OLX и сладкие напитнки

В проекте госбюджета на 2026 год правительство предусмотрело дополнительные поступления в размере почти 50 миллиардов гривен. Наиболее обсуждаемые новации — налог на сладкую воду и новый сбор с онлайн-продаж.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026 год (№14000).
Налог на сладкую газированную воду в Украине
По подсчётам правительства, налог на сладкую газированную воду в Украине пополнит бюджет на 8,5 миллиарда гривен.
Идея заключается в том, чтобы каждая бутылка газировки, энергетика или другого подслащённого напитка приносила дополнительную копейку в государственную казну.
Соответствующий законопроект о налоге на сладкую воду уже заложен в пояснительную записку к бюджету.
Законопроект о налоге на сладкую воду
Документ имеет целью не только привлечь дополнительные средства, но и ограничить потребление напитков с высоким содержанием сахара.
Если Верховная Рада поддержит инициативу, налог начнет действовать с будущего года и станет обязательным для производителей и импортеров.
Налог на OLX: новые правила для онлайн-продаж
Отдельно правительство предусмотрело еще 14 миллиардов гривен от налога на OLX и другие маркетплейсы.
Фактически речь идет о налоге от продажи на OLX: каждая операция, проведённая через платформу, должна облагаться НДФЛ и военным сбором.
Налог на продажу с OLX в Украине
Чиновники объясняют: налог на продажу на OLX в Украине позволит вывести из тени доходы от онлайн-торговли.
По новым правилам платформы будут обязаны передавать данные о транзакциях в налоговую службу. Таким образом, налог на продажу с OLX станет прозрачным и контролируемым.
Более жесткое взыскание налоговой задолженности
Наибольшие поступления ожидают не от новых налогов, а от так называемой чистки должников.
Кабмин планирует получить 26 миллиардов гривен благодаря автоматическому списанию средств со счетов должников через банки, аресту имущества и расширению практики электронных исполнительных производств.
Таким образом, налог на сладкую воду и налог на OLX в сумме дадут более 22,5 миллиарда гривен, а еще 26 миллиардов государство хочет собрать через более жесткий контроль за долгами.
В целом доходная часть бюджета вырастет почти на 50 миллиардов гривен.
Далее — слово за Верховной Радой, которая должна проголосовать за эти изменения. Что конкретно изменится для маркетплейсов и продавцов — читай дальше.
