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Целые кварталы смыло водой: что известно о последствиях сильного наводнения в Ливии

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 сентября 2023, 09:00
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Фото: Getty Images

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