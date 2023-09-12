Целые кварталы смыло водой: что известно о последствиях сильного наводнения в Ливии

В результате масштабного наводнения в Ливии погибли по меньшей мере 2000 человек. Еще 5000-6000 человек считаются пропавшими без вести. Мы расскажем, что известно о масштабах и последствиях наводнения в Ливии.

Наводнение в Ливии 2023: что известно

После восстания 2011 года, в результате которого погиб правитель Муаммара Каддафи, в Ливии не было центрального правительства. Сейчас страна разделена между враждующими правительствами на востоке и западе. Каждое правительство поддерживается рядом вооруженных формирований.

Наводнение в Ливии вызвало сильные дожди, а также шторм Даниэль. Шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем в воскресенье.

Сейчас также смотрят

Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также поразил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии — Бенгази.

AFAD’dan Libya’ya yardım



AFAD’dan yapılan açıklamada, “Uluslararası yardım çağrısı üzerine Libya’ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 Bot ile ihtiyaç malzemesi gönderilmesini planlamıştır”#AFAD #Libya #LibyaFloods pic.twitter.com/X9jAAuL4VH — Birlik Haber Ajansı-BHA (@bhanettr) September 12, 2023

Спикер Ливийской национальной армии, контролирующий восточную Ливию, Ахмед Мисмари сообщил, что катастрофа произошла после обрушения дамб над городом Дерна, передает NBC News. Он отметил, что вода смыла целые кварталы с их жителями в море.

Миссмари сообщил, что количество пропавших без вести людей колеблется от 5000 до 6000 человек.

Ливийский Красный Полумесяц заявил, что трое его сотрудников погибли, помогая семьям в Дерне. Ранее группа сообщила, что потеряла связь с одним из своих работников, когда он пытался помочь семье, оказавшейся в силе в Байде.

Также местные СМИ сообщают, что в Дерне ситуация катастрофическая, нет электричества и связи.

Премьер-министр правительства восточной Ливии Оссама Хамад объявил Дерну зоной бедствия и объявил трехдневный траур, приказал приспустить флаги по всей стране.

Еще одним частым стихийным бедствием является землетрясение. В последнее время они встречаются все чаще. Ранее мы рассказывали о причинах землетрясения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.