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Цілі квартали змило водою: що відомо про наслідки сильної повені у Лівії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 09:00
Повінь в Лівії 2023: що відомо про наслідки та кількість жертв
Фото: Getty Images

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