Цілі квартали змило водою: що відомо про наслідки сильної повені у Лівії

Унаслідок масштабної повені у Лівії загинуло щонайменше 2000 людей. Ще 5000-6000 людей вважаються зниклими безвісти. Ми розповімо, що відомо про масштаби та наслідки повені у Лівії.

Повінь у Лівії 2023: що відомо

Після повстання 2011 року, у результаті якого загинув правитель Муаммара Каддафі, у Лівії не було центрального уряду. Зараз країна розділена між урядами на сході та заході, які ворогують. Кожен з урядів підтримується низкою збройних формувань.

Повінь у Лівії спричинили сильні дощі, а також шторм Даніель. Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю.

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Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії — Бенгазі.

AFAD’dan Libya’ya yardım



AFAD’dan yapılan açıklamada, “Uluslararası yardım çağrısı üzerine Libya’ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 Bot ile ihtiyaç malzemesi gönderilmesini planlamıştır”#AFAD #Libya #LibyaFloods pic.twitter.com/X9jAAuL4VH — Birlik Haber Ajansı-BHA (@bhanettr) September 12, 2023

Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі, повідомив, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна, передає NBC News. Він зазначив, що вода змила цілі квартали з їхніми жителями в море.

Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.

Лівійський Червоний Півмісяць заявив, що троє його співробітників загинули, допомагаючи сім’ям у Дерні. Раніше група повідомила, що втратила зв’язок з одним зі своїх працівників, коли він намагався допомогти сім’ї, яка опинилася в силі в Байді.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що у Дерні ситуація катастрофічна, немає електрики та зв’язку.

Прем’єр-міністр уряду східної Лівії Оссама Хамад оголосив Дерну зоною лиха та оголосив триденну жалобу, наказав приспустити прапори по всій країні.

Ще одним частим стихійним лихом є землетрус. Останнім часом вони трапляються дедалі частіше. Раніше ми розповідали про причини виникнення землетрусу.

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