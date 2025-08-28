Бегство за границу: самые популярные направления украинских нарушителей

Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост попыток незаконного пересечения границы, причем самая сложная ситуация наблюдается на границе с Румынией.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, после румынского направления по количеству нарушений идёт граница с Молдовой.

Значительно меньше попыток пересечения границы фиксируется с Венгрией и Словакией. Наименьшее количество случаев незаконного пересечения вне пунктов пропуска зафиксировано на границе с Польшей.

Ежедневно до 10 мужчин пытаются выехать по поддельным документам

Представитель ГПСУ также отметил, что ежедневно до 10 человек пытаются выехать из Украины, используя поддельные документы. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, и нарушителей передают в полицию.

За такие нарушения, особенно за попытку подделки документов, предусмотрена уголовная ответственность, и таких лиц мы передаем в органы полиции, — рассказал представитель.

Что касается лиц, которые пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, к ним применяется административная ответственность. Однако это не всегда останавливает нарушителей.

Существуют случаи, когда одних и тех же людей задерживают по несколько раз. Есть даже рекордсмены, которых задерживали более 10 раз за попытки незаконного пересечения.

ГПСУ ведёт активную работу по выявлению и ликвидации преступных группировок, которые организовывают незаконное пересечение границы. За свои услуги эти преступники требуют от 5 до 12 тысяч долларов.

За такие действия организаторам грозит уголовная ответственность согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Во Львовской области разоблачили схему, по которой мужчинам согласовывали выезд за границу по фейковым письмам организации Гуманитарная надежда нации, оформленным с логотипом российского Газпромбанка и подписью императора Александра III.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!