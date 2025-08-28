Втеча за кордон: найпопулярніші напрямки українських порушників

Державна прикордонна служба України фіксує зростання спроб незаконного перетину кордону, причому найскладніша ситуація спостерігається на кордоні з Румунією.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, після румунського напрямку за кількістю порушень іде кордон з Молдовою.

Значно менше спроб перетину кордону фіксується з Угорщиною та Словаччиною. Найменша кількість випадків незаконного перетину поза пунктами пропуску зафіксована на кордоні з Польщею.

Щодня до 10 чоловіків намагаються виїхати за фальшивими документами

Представник ДПСУ також зазначив, що щоденно до 10 осіб намагаються виїхати з України, використовуючи підроблені документи. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, і порушників передають до поліції.

За такі порушення, особливо за спробу підробки документів, передбачена кримінальна відповідальність, і таких осіб ми передаємо в органи поліції, — розповів речник.

Щодо осіб, які намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, до них застосовується адміністративна відповідальність. Проте, це не завжди зупиняє порушників.

Існують випадки, коли одних і тих самих людей затримують по кілька разів. Є навіть рекордсмени, яких затримували понад 10 разів за спроби незаконного перетину.

ДПСУ веде активну роботу з виявлення та ліквідації злочинних угруповань, які організовують незаконний перетин кордону. За свої послуги ці злочинці вимагають від 5 до 12 тисяч доларів.

За такі дії організаторам загрожує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 332 Кримінального кодексу України.

На Львівщині викрили схему, за якою чоловікам погоджували виїзд за кордон за фейковими листами організації Гуманітарна надія нації, оформленими з логотипом російського Газпромбанку та підписом імператора Олександра III.

