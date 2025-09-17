Сканирование лица вместо штампов: как теперь пересекать границу с ЕС

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) предупреждает граждан о возможных задержках на границе с Польшей.

Это связано с началом тестирования новой биометрической системы контроля, внедряемой польскими пограничниками.

Новые правила пересечения границы

Новая система предполагает считывание биометрических данных – сканирование лица и отпечатков пальцев.

Эти процедуры будут проводиться как при въезде в ЕС, так и при выезде. Поэтому время оформления документов для граждан Украины может несколько увеличиться.

ГНСУ также сообщает, что в пункте пропуска Шегини продолжаются ремонтные работы с украинской стороны, что дополнительно снижает пропускную способность для легкового и грузового транспорта.

О системе въезда и выезда

Новая система, известная как Entry/Exit System (EES), начала внедряться в странах Евросоюза с 12 октября.

Она призвана собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих на территорию ЕС.

Согласно планам страны ЕС будут постепенно внедрять эту систему в течение шести месяцев. Основной ее задачей является замена штамповки паспортов.

Вместо этого пограничники будут сканировать лица и отпечатки пальцев, а также фиксировать другую информацию о путешествиях.

Украинское правительство ранее объясняло, что если лицо откажется предоставить биометрические данные, ему может быть отказано в пересечении границы.

В то же время после первого раза информация будет сохранена, и при следующих поездках достаточно будет только отсканировать паспорт в специальном терминале самообслуживания.

В правительстве заверили, что новые правила не отменяют безвизовый режим для граждан Украины.

