Для тебя Новости

Сканирование лица вместо штампов: как теперь пересекать границу с ЕС

Мария Дзюба, редактор сайта 17 сентября 2025, 21:00 2 мин.
Сканирование лица вместо штампов: как теперь пересекать границу с ЕС
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь