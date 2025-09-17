Сканування обличчя замість штампів: як тепер перетинати кордон з ЄС

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджає громадян про можливі затримки на кордоні з Польщею.

Це пов’язано з початком тестування нової біометричної системи контролю, яку впроваджують польські прикордонники.

Нові правила перетину кордону

Нова система передбачає зчитування біометричних даних — сканування обличчя та відбитків пальців.

Ці процедури будуть проводитися як під час в’їзду до ЄС, так і при виїзді. Через це час оформлення документів для громадян України може дещо збільшитися.

ДПСУ також інформує, що в пункті пропуску Шегині тривають ремонтні роботи з українського боку, що додатково знижує пропускну спроможність для легкового та вантажного транспорту.

Про систему в’їзду та виїзду

Нова система, відома як Entry/Exit System (EES), почала впроваджуватися в країнах Євросоюзу з 12 жовтня.

Вона покликана збирати біометричні дані громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС.

Згідно з планами, країни ЄС будуть поступово впроваджувати цю систему протягом шести місяців. Основним її завданням є заміна штампування паспортів.

Замість цього прикордонники скануватимуть обличчя та відбитки пальців, а також фіксуватимуть іншу інформацію про подорожі.

Український уряд раніше пояснював, що якщо особа відмовиться надати біометричні дані, їй може бути відмовлено в перетині кордону.

Водночас, після першого разу інформація буде збережена, і при наступних поїздках достатньо буде лише зісканувати паспорт у спеціальному терміналі самообслуговування.

В уряді запевнили, що нові правила не скасовують безвізовий режим для громадян України.

