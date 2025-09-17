Сканування обличчя замість штампів: як тепер перетинати кордон з ЄС

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджає громадян про можливі затримки на кордоні з Польщею.
Це пов’язано з початком тестування нової біометричної системи контролю, яку впроваджують польські прикордонники.
Нові правила перетину кордону
Нова система передбачає зчитування біометричних даних — сканування обличчя та відбитків пальців.
Ці процедури будуть проводитися як під час в’їзду до ЄС, так і при виїзді. Через це час оформлення документів для громадян України може дещо збільшитися.
ДПСУ також інформує, що в пункті пропуску Шегині тривають ремонтні роботи з українського боку, що додатково знижує пропускну спроможність для легкового та вантажного транспорту.
Про систему в’їзду та виїзду
Нова система, відома як Entry/Exit System (EES), почала впроваджуватися в країнах Євросоюзу з 12 жовтня.
Вона покликана збирати біометричні дані громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС.
Згідно з планами, країни ЄС будуть поступово впроваджувати цю систему протягом шести місяців. Основним її завданням є заміна штампування паспортів.
Замість цього прикордонники скануватимуть обличчя та відбитки пальців, а також фіксуватимуть іншу інформацію про подорожі.
Український уряд раніше пояснював, що якщо особа відмовиться надати біометричні дані, їй може бути відмовлено в перетині кордону.
Водночас, після першого разу інформація буде збережена, і при наступних поїздках достатньо буде лише зісканувати паспорт у спеціальному терміналі самообслуговування.
В уряді запевнили, що нові правила не скасовують безвізовий режим для громадян України.
Раніше ми розповідали про правила виїзду дітей за кордон.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!