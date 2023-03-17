Теперь в Литве! Украинская Новая Почта открывает еще одно отделение за границей

Из-за войны в Украине многие граждане вынужденно покинули страну и нашли временное жилье в дружественных странах. Для большего комфорта украинцев за рубежом отечественный бизнес начал открывать свои офисы в крупных городах соседних государств.
Украинская почтовая сеть открывает новый для себя уровень — Новая почта: Литва.
Украинская почтовая сеть открывает новый для себя уровень — Новая почта: Литва.
Новая почта уже 20 марта 2023 открывает свое отделение в Вильнюсе под брендом Nova Post. Об этом сообщили на сайте Новой почты.
Отделение Nova Post в Литве будет работать, как и в Украине. Находится отделение в Вильнюсе по улице Žalgirio, 92.
Отправление следует к получателям от пяти дней, а бесплатно храниться в отделении может семь дней.
Отправление следует к получателям от пяти дней, а бесплатно храниться в отделении может семь дней.
Получение и отправка посылок происходит идентично тому, как это происходит в Украине. При получении и отправке нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
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За документы до одного килограмма нужно будет заплатить €8,00. В данную сумму уже входит стоимость конверта для документов.
Посылки до 30 кг оцениваются от €10 до €20, в зависимости от массы отправления.
Грузы более чем в 30 килограммов оценивают отдельно. За каждый килограмм такой отправки нужно будет заплатить €0,70.
Стоимость доставки курьером нужно доплатить: +€2 для отправлений до 30 килограммов и +€5 за каждые 10 килограммов для отправлений свыше 30 килограммов.
Стоимость доставки курьером нужно доплатить: +€2 для отправлений до 30 килограммов и +€5 за каждые 10 килограммов для отправлений свыше 30 килограммов.
На таможне каждая посылка подлежит подробному осмотру. Если работники таможни обнаружат в посылке запрещенные товары, то посылку утилизируют или отправят обратно за счет отправителя.
— Если объявленная стоимость посылки, которая следует в Украину, больше €150, она облагается ввозной пошлиной в размере 10% от превышения €150 и НДС в размере 20% от стоимости отправления свыше €150, — отмечают в Новой почте.
Если объявленная стоимость посылки, которая направляется в Литву, больше €45, она облагается НДС в размере 21% и таможенными пошлинами, ставки которых определяются, в зависимости от вида товара.
Если объявленная стоимость посылки, которая направляется в Литву, больше €45, она облагается НДС в размере 21% и таможенными пошлинами, ставки которых определяются, в зависимости от вида товара.
Таможенные платежи (для посылок с объявленной стоимостью более €150) оплачивает получатель посылки. С ним связывается представитель Новой почты с помощью указанного телефонного номера или по электронной почте.
Получателю нужно подписать доверенность на таможенного брокера и предоставить номер своего идентификационного кода для растаможки.
К примеру: Стоимость товара = €200. Ввозная пошлина = (€200 − €150) × 10 % = €5 НДС = (€200 − €150 + €5 (пошлина)) × 20% = €11.
К примеру: Стоимость товара = €200. Ввозная пошлина = (€200 − €150) × 10 % = €5 НДС = (€200 − €150 + €5 (пошлина)) × 20% = €11.
Уплатить пошлину нужно при получении посылки.
А как передать вещи своим родственникам в Польшу или из Польши в Украину, мы писали в нашем другом материале.
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