Відтепер у Литві! Українська Нова Пошта відкриває ще одне відділення за кордоном

Через війну в Україні багато громадян вимушено покинули країну та знайшли тимчасове житло у дружніх до нас країнах. Для більшого комфорту українців за кордоном, вітчизняний бізнес почав відкривати свої офіси у великих містах сусідніх держав.
Українська поштова мережа відкриває новий для себе рівень — Нова пошта: Литва.
Українська поштова мережа відкриває новий для себе рівень — Нова пошта: Литва.
Нова пошта уже 20 березня 2023 року відкриває своє відділення у Вільнюсі під брендом Nova Post. Про це повідомили на сайті Нової пошти.
Відділення Nova Post у Литві працюватиме, як і в Україні. Знаходиться відділення у місті Вільнюс по вулиці Žalgirio, 92.
Відправлення прямують до отримувачів у двох країнах від п’яти днів, а без1оплатно зберігатися у відділенні можуть сім днів.
Відправлення прямують до отримувачів у двох країнах від п’яти днів, а без1оплатно зберігатися у відділенні можуть сім днів.
Отримання та відправлення пакунків відбувається ідентично тому, як це діє в Україні. При отриманні та відправленні потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Понеділок – П’ятниця: 07:00 – 20:00;
Субота – Неділя: 8:00 – 17:00.
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За документи до одного кілограма потрібно буде заплатити €8,00. У цю суму уже входить вартість конверта для документів.
Посилки до 30 кілограмів оцінюються від €10 до €20, залежно від маси відправлення.
Вантажі у понад 30 кілограмів оцінюють окремо. За кожен кілограм такого відправлення треба буде заплатити €0,70.
Вартість доставки кур’єром потрібно доплатити: +€2 для відправлень до 30 кілограмів та +€5 за кожні 10 кілограмів для відправлень понад 30 кілограмів.
Вартість доставки кур’єром потрібно доплатити: +€2 для відправлень до 30 кілограмів та +€5 за кожні 10 кілограмів для відправлень понад 30 кілограмів.
На митниці кожна посилка підлягає детальному огляду. Якщо працівники митниці виявлять у посилці заборонені товари, то посилку утилізують чи відправлять назад коштом відправника.
— Якщо оголошена вартість посилки, яка прямує в Україну, більша за €150, вона обкладається ввізним митом у розмірі 10% від перевищення €150 і ПДВ в розмірі 20% від вартості відправлення понад €150, — наголошують у Новій пошті.
Якщо оголошена вартість посилки, яка прямує до Литви, більша за €45, вона обкладається ПДВ у розмірі 21% та митними зборами, ставки яких визначаються в залежності від виду товару.
Якщо оголошена вартість посилки, яка прямує до Литви, більша за €45, вона обкладається ПДВ у розмірі 21% та митними зборами, ставки яких визначаються в залежності від виду товару.
Митні платежі (для посилок з оголошеною вартістю понад €150) сплачує одержувач посилки. З ним зв’язується представник Нової пошти за допомогою вказаного номера телефону чи електронною поштою.
Одержувачу потрібно підписати довіреність на митного брокера та надати номер свого ідентифікаційного коду для розмитнення.
Наприклад: Вартість товару = €200. Ввізне мито = (€200 − €150) × 10 % = €5 ПДВ = (€200 − €150 + €5 (мито)) × 20% = €11.
Наприклад: Вартість товару = €200. Ввізне мито = (€200 − €150) × 10 % = €5 ПДВ = (€200 − €150 + €5 (мито)) × 20% = €11.
Сплатити мито потрібно при отриманні пакунка.
А як передати речі своїм родичам у Польщу чи з Польщі до України, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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