Відтепер у Литві! Українська Нова Пошта відкриває ще одне відділення за кордоном

Через війну в Україні багато громадян вимушено покинули країну та знайшли тимчасове житло у дружніх до нас країнах. Для більшого комфорту українців за кордоном, вітчизняний бізнес почав відкривати свої офіси у великих містах сусідніх держав.

Українська поштова мережа відкриває новий для себе рівень — Нова пошта: Литва.

Нова пошта уже 20 березня 2023 року відкриває своє відділення у Вільнюсі під брендом Nova Post. Про це повідомили на сайті Нової пошти.

Відкриття Нової пошти у Литві: що відомо

Відділення Nova Post у Литві працюватиме, як і в Україні. Знаходиться відділення у місті Вільнюс по вулиці Žalgirio, 92.

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Відправлення прямують до отримувачів у двох країнах від п’яти днів, а без1оплатно зберігатися у відділенні можуть сім днів.

Отримання та відправлення пакунків відбувається ідентично тому, як це діє в Україні. При отриманні та відправленні потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Графік роботи Nova Post у Вільнюсі:

Понеділок – П’ятниця: 07:00 – 20:00;

Субота – Неділя: 8:00 – 17:00.

Тарифи відправлень з Литви до України Новою поштою

За документи до одного кілограма потрібно буде заплатити €8,00. У цю суму уже входить вартість конверта для документів.

Посилки до 30 кілограмів оцінюються від €10 до €20, залежно від маси відправлення.

Вантажі у понад 30 кілограмів оцінюють окремо. За кожен кілограм такого відправлення треба буде заплатити €0,70.

Вартість доставки кур’єром потрібно доплатити: +€2 для відправлень до 30 кілограмів та +€5 за кожні 10 кілограмів для відправлень понад 30 кілограмів.

Комісія від оголошеної вартості: до €150 включена в тариф; понад €150 — 0,5%.

Розрахунок ваги: використовується більше значення фактичної або обʼємної ваги. Обʼємна вага (кг) = Довжина (см) × Ширина (см) × Висота (см) / 4000.

Ціни вказані в євро (EUR, з ПДВ), дійсні з 20.03.2023.

Як відправлення Nova Post перевіряють на митниці: пояснення НП

На митниці кожна посилка підлягає детальному огляду. Якщо працівники митниці виявлять у посилці заборонені товари, то посилку утилізують чи відправлять назад коштом відправника.

— Якщо оголошена вартість посилки, яка прямує в Україну, більша за €150, вона обкладається ввізним митом у розмірі 10% від перевищення €150 і ПДВ в розмірі 20% від вартості відправлення понад €150, — наголошують у Новій пошті.

Якщо оголошена вартість посилки, яка прямує до Литви, більша за €45, вона обкладається ПДВ у розмірі 21% та митними зборами, ставки яких визначаються в залежності від виду товару.

Митні платежі (для посилок з оголошеною вартістю понад €150) сплачує одержувач посилки. З ним зв’язується представник Нової пошти за допомогою вказаного номера телефону чи електронною поштою.

Одержувачу потрібно підписати довіреність на митного брокера та надати номер свого ідентифікаційного коду для розмитнення.‍

Наприклад: Вартість товару = €200. Ввізне мито = (€200 − €150) × 10 % = €5 ПДВ = (€200 − €150 + €5 (мито)) × 20% = €11.

Сплатити мито потрібно при отриманні пакунка.

А як передати речі своїм родичам у Польщу чи з Польщі до України, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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