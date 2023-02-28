Без паники — это только тестирование: где прозвучит новая сирена в Киеве

Жители Украины уже привыкли к уведомлениям о воздушных тревогах, так что все новое и необычное может пугать.

Жителей Деснянского района Киева предупреждают, что сегодня и завтра они могут слышать необычный сигнал тревоги.

Он будет звучать в рамках тестирования обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в стране. Об этом сообщила администрация Киева. Там отметили, что такие меры необходимы для улучшения системы оповещения.

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Тестирование будет проводиться с 9:00 утра 28 февраля и до вечера 1 марта. Так что в это время жители Деснянского района могут услышать:

громкие монотонные сигнальные звуки;

голосовые сообщения о проведении тестирования;

Государственный гимн.

В КГГА призвали жителей Деснянского и Днепровского районов учесть информацию о тестировании новой системы оповещения и сохранять спокойствие во время его проведения.

В случае, если возникнет реальная воздушная угроза, сирена будет звучать без голосового сообщения о тестировании, — отметили в КГГА.

Также уведомления о реальной воздушной тревоге можно получать в мобильных приложениях.

Чтобы уберечь себя, избегай поездок в опасные области. Посмотреть, где именно на территории Украины сейчас горячо, можно на карте боевых действий.

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