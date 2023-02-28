Без паніки — це лише тестування: де пролунає нова сирена у Києві

Жителі України вже звикли до оповіщень про повітряні тривоги, тож усе нове і незвичне може лякати.

Жителів Деснянського району міста Києва попереджають про те, що сьогодні й завтра вони можуть чути незвичний сигнал тривоги.

Він лунатиме через тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації в країні. Про це повідомила адміністрація Києва. Там зазначили, що такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення.

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Проводитимуть тестування з 9:00 ранку 28 лютого й до вечора 1 березня. Тож у цей час жителі Деснянського району можуть почути:

гучні монотонні сигнальні звуки;

голосові повідомлення про проведення тестування;

Державний гімн України.

У КМДА закликали мешканців Деснянського та Дніпровського районів врахувати інформацію про тестування нової системи оповіщення та зберігати спокій під час його проведення.

У разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування, — зазначили у КМДА.

Також сповіщення про реальну повітряну тривогу можна отримувати в мобільних застосунках.

Щоб вберегти себе, уникай поїздок у небезпечні області. Подивитися, де саме на території України зараз гаряче, можна на карті бойових дій.

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