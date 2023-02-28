Обстріл Чернігівщини та повітряна розвідка: карта бойових дій в Україні 28 лютого в режимі онлайн

Брудні руки після роботи, на них старанно війна вимальовувала багнюкою карту бойових дій.

Українські захисники попри усі складнощі продовжують не лише боронити рідні землі, але й звільняти їх від російських загарбників.

А поки оборонці на полі бою виборюють нашу незалежність, ми продовжуємо слідкувати за зведеннями Генштабу ЗСУ та аналітикою від Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають:

Марення про безмежну російську робочу силу — це міф.

Путін уже був змушений зробити складний і неоптимальний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, яких його війна завдала російській армії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них — іранськими ударними БПЛА типу Шахед-136. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено.

Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області, Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка Донецької області.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області.

Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс Зоопарк-1.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон.

Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші воїни за добу знищили дев’ять з 12 іранських ударних БПЛА типу Шахед-136 та один типу Zala.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Українці готові боротися за кожен шматок власної землі. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю заявив, що з допомогою друзів України цієї весни ЗСУ готові до контрнаступальних дій.

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