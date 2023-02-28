Обстрел Черниговской области и воздушная разведка: карта боевых действий в Украине 28 февраля в режиме онлайн

Грязные руки после работы, на них старательно война вырисовывала грязью карту боевых действий.

Украинские защитники, несмотря на все сложности, продолжают не только защищать родные земли, но и освобождать их от российских захватчиков.

А пока защитники на поле боя борются за нашу независимость, мы продолжаем следить за сводками Генштаба ВСУ и аналитикой от Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают:

Рассуждения о безграничной российской рабочей силе — это миф.

Путин уже был вынужден сделать сложный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, которые его война нанесла российской армии.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными БПЛА типа Шахед-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено.

Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области, Будивельное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайловое, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс Зоопарк-1.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Береговое, Берислав, Веселое, Тягинка, Антоновка и город Херсон.

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации сил обороны Украины и запугивания жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Наши воины за сутки уничтожили девять из 12 иранских ударных БПЛА типа Шахед-136 и один типа Zala.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Украинцы готовы сражаться за каждый кусок собственной земли. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью заявил, что с помощью друзей Украины этой весной ВСУ готовы к контрнаступательным действиям.

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