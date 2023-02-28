Украина

Обстрел Черниговской области и воздушная разведка: карта боевых действий в Украине 28 февраля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 февраля 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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