Обстрел Черниговской области и воздушная разведка: карта боевых действий в Украине 28 февраля в режиме онлайн

Грязные руки после работы, на них старательно война вырисовывала грязью карту боевых действий.
Украинские защитники, несмотря на все сложности, продолжают не только защищать родные земли, но и освобождать их от российских захватчиков.
А пока защитники на поле боя борются за нашу независимость, мы продолжаем следить за сводками Генштаба ВСУ и аналитикой от Института изучения войны.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают:
Рассуждения о безграничной российской рабочей силе — это миф.
Рассуждения о безграничной российской рабочей силе — это миф.
Путин уже был вынужден сделать сложный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, которые его война нанесла российской армии.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.
За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными БПЛА типа Шахед-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено.
Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области, Будивельное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка Донецкой области.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайловое, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное и Угледар.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.
Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс Зоопарк-1.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Береговое, Берислав, Веселое, Тягинка, Антоновка и город Херсон.
Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации сил обороны Украины и запугивания жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.
Авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Наши воины за сутки уничтожили девять из 12 иранских ударных БПЛА типа Шахед-136 и один типа Zala.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.
Украинцы готовы сражаться за каждый кусок собственной земли. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью заявил, что с помощью друзей Украины этой весной ВСУ готовы к контрнаступательным действиям.
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