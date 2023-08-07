Еще 22 украинских военных дома! Что известно об обмене пленными 7 августа 2023 года

Украина делает все, чтобы вернуть военнопленных домой. Сегодня, 7 августа 2023 года, стало известно об очередном обмене пленными. Домой вернулись 22 украинских военных, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак рассказал, что из плена вернули бойцов ВСУ, из которых два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.
Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года.
Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года.
— Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков, — акцентировал руководитель ОП.
— Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей, — добавил он.
Сейчас в российском плену находятся сотни наших граждан, в том числе военных. Ранее мы рассказывали, что делать и куда обращаться, если военный(-ая) попал(а) в плен.
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Фото: Андрей Ермак