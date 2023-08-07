Еще 22 украинских военных дома! Что известно об обмене пленными 7 августа 2023 года

Украина делает все, чтобы вернуть военнопленных домой. Сегодня, 7 августа 2023 года, стало известно об очередном обмене пленными. Домой вернулись 22 украинских военных, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обмен пленными сегодня: кто вернулся домой 7 августа 2023

Ермак рассказал, что из плена вернули бойцов ВСУ, из которых два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.

Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года.

— Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков, — акцентировал руководитель ОП.

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— Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей, — добавил он.

Сейчас в российском плену находятся сотни наших граждан, в том числе военных. Ранее мы рассказывали, что делать и куда обращаться, если военный(-ая) попал(а) в плен.

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Фото: Андрей Ермак