Ще 22 українських військових вдома! Що відомо про обмін полоненими 7 серпня 2023

Україна робить все, щоб повернути військовополонених додому. Сьогодні, 7 серпня 2023, стало відомо про черговий обмін полоненими. Додому повернулися 22 українських військових, по це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Обмін полоненими сьогодні: хто повернувся додому 7 серпня 2023

Єрмак розповів, що з полону повернули бійців ЗСУ, з яких два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому — 23 роки.

— Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків, — акцентував керівник ОП.

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— Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу президента та повернути всіх наших людей, — додав він.

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Зараз у російському полоні перебувають сотні наших громадян, зокрема військових. Раніше ми розповідали, що робити та куди звертатися, якщо військовий(-а) потрапив(-ла) у полон.

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Фото: Андрій Єрмак