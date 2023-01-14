Снесли весь подъезд, под завалами люди! Россия попала в многоквартирный дом в Днепре

Праздничные дни или будни — для российских оккупантов это не важно. Единственное, что их интересует, это террор и полное уничтожение мирного населения Украины. Не исключением стал и сегодняшний день, 14 января, когда россияне обстреляли Днепр.

Обстрел Днепра 14 января — последние новости

Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

В настоящее время на месте уже работают ГСЧС и все городские службы. Под завалами находятся люди — целые семьи, которые были дома.

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Также чиновник добавил, что отлично знает дом, в который прилетел российский снаряд. Кирилл Тимошенко родился и проживал рядом с этим зданием.

Знаю людей из этого района. Приветливы и дружелюбны!

По данным Офиса президента Украины, из-под завалов удалось спасти 15 человек. Также глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что в результате вражеского удара по предварительным данным пострадали десять человек, двое из них — дети. Три человека в тяжелом состоянии.

Позже количество пострадавших в результате российской атаки по жилому дому в Днепре увеличилось до 18 человек.

Обновлено в 17:45: Известно о 5 погибших.

Твари, — подытожил Валентин Резниченко.

Кроме того, на место попадания выехал городской голова Борис Филатов. Чиновник отметил, что сейчас район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения. Также на месте плохая связь. Но, несмотря на все сложности, завалы будут разбирать всю ночь.

Скоты, — коротко добавил Борис Филатов.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также прокомментировал ситуацию в Днепре и отметил, что действия российских оккупантов выглядят как очередная агония террористов.

Запустить десятки ракет по мирным городам, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, руководствуясь осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить. Все — от бессилия и слабости.

Снесли весь подъезд, под завалами люди! Россия попала в многоквартирный дом в Днепре / 4 Фотографии

Фото: журналист Фактов ICTV Егор Ромахло

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что обстрел Днепра российской армией — это еще один мощный сигнал того, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета Безопасности ООН.

Ее присутствие в этом органе — позор для всего мира.

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Также утром 14 января оккупанты обстреляли столицу Украины. Читай, какая ситуация в Киеве после обстрелов.

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