Обстрел Львовской области 14 января — россияне попали в инфраструктурный объект

14 января россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога звучала во всех областях страны, а вражеские прилеты зафиксированы во многих регионах.

Есть попадания и во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой, — написал он в Telegram.

– Во время массированного ракетного удара враг несколько раз попал в объект критической энергетической инфраструктуры в нашей области. Одну ракету воины ПВК Запад сбили. Обошлось без жертв и пострадавших.

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На место поражения выехали все профильные службы. Изучают масштабы повреждений.

Удары получили и другие области. Поэтому по всей стране ввели аварийные отключения электроэнергии, — позже добавил Козицкий.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал низкую и подлую атаку россиян на мирное население.

— Так выглядит очередная агония бешеных террористов. Запустить десятки ракет по Украине, руководствуясь осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить. В итоге это стремление уничтожит саму РФ, — сказал он.

Очередная ракетная атака на Киев 14 января разбудила украинцев громкими взрывами. Через несколько минут после этого была объявлена воздушная тревога. Читай, что известно о последствиях российских обстрелов.

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